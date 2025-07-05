В Париже впервые за 100 лет разрешили купаться в Сене

Парижская река Сена была закрыта для купания более 100 лет из-за значительного уровня загрязнения, угрожавшего здоровью. Утром 5 июня этот запрет сняли и разрешили купание на 3 отрезках реки.

Отменить запрет на купание периодически обещали еще с 1988 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС и соцсети.

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В Париже разрешили купание в реке Сене

Запрет купания в реке Сене в Париже существовал в течение 100 лет. Уровень загрязнения воды в ней был настолько высок, что нес угрозу здоровью.

Запрет на купание обещают отменить еще с 1988 года, когда заявление об этом сделал тогдашний мэр, а впоследствии президент Франции Жан Ширак.

Около 8:00 по киевскому времени в Париже официально сняли запрет на купание в Сене и десятки людей нырнули в воду.

Сейчас в Сене есть 3 специально отведенные зоны для купания: у Эйфелевой башни, рядом с Нотр-Дамом и на востоке Парижа. На местах есть раздевалки, душевые и спасатели.

Как Сена становилась безопасной

Запрет на купание в реке длился около 100 лет. В чем было значительное количество фекальных бактерий, которые несут угрозу здоровью людей.

За последние 20 лет ситуация заметно улучшилась после значительного сокращения выбросов в реку.

Накануне Олимпиады 2024 года Франция обещала, что спортсмены будут соревноваться в плавании прямо в столичной реке. На ее очистку потратили 1,4 миллиарда евро.

Однако накануне игр качество воды в реке так и не проверили, подозревалось, что осадки поспособствовали загрязнению реки. В июле прошлого года в реку зашли мэр Парижа Анн Идальго и члены олимпийского комитета, доказав, что река теперь безопасна для плавания.