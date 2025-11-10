От героев до "неблагодарных": в Польше растет враждебность и агрессия к украинцам

Первоначальная волна солидарности с Украиной, которую Польша проявила после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, постепенно угасает.

Как сообщает агентство Bloomberg, в стране наблюдают рост случаев дискриминации и разжигания ненависти к украинцам, проживающих в Польше, передает 24 Канал.

Согласно опросу варшавского центра общественного мнения CBOS, в марте 2022 года 94% поляков поддерживали идею приема украинских беженцев. Однако последний опрос, проведенный осенью 2025 года, показал, что этот показатель снизился до 48%.

К тому же половина респондентов считает, что государственная помощь украинцам является "слишком щедрой".

Трещины в этой солидарности становятся все более очевидными, ведь сопротивление поддержке Украины превращается в один из главных факторов политической борьбы в Польше,

– пишет Bloomberg.

Каково на самом деле влияние украинцев на польскую экономику?

Несмотря на изменение общественных настроений, украинцы делают весомый вклад в развитие экономики Польши. По данным Польского банка развития, украинские работники обеспечивают до 2,4% ВВП страны.



В Польше растет враждебность и агрессия к украинцам / Фото Unsplash

Отчет за 2024 год показывает, что 78% украинцев, которые нашли приют в Польше, трудоустроены – это самый высокий показатель среди стран. Экономист Ягеллонского университета Ян Бжозовский отметил, что украинцы помогли Польше преодолеть дефицит рабочей силы на фоне демографического спада. В то же время он предостерег, что негативное отношение может побудить украинцев уехать в другие страны ЕС.

Их никто не держит в Польше силой. Если атмосфера станет враждебной, они могут переехать в Германию или Францию,

– отметил экономист.

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас отмечает: первоначальная волна поддержки Украины, которая появилась после 2022 года, "исчерпана", и в ближайшие годы общественная усталость может только усиливаться.

Отношения между Польшей и Украиной становятся все более напряженными