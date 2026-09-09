"Лучше преувеличить": в Польше будут предупреждать людей о массированных атаках России на Украину

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши сообщили, что жителям двух регионов Польши будут отправлять повторные уведомления о массированных атаках российской авиации в Украине.

Жителям приграничных Люблинского и Подкарпатского регионов будут отправлять повторные уведомления о массовых атаках России на Украину. 4 таких сообщения местные жители получили прошлой ночью, 8 сентября – и первое поступило примерно в 4:30 утра, пишет RFM24.

Кому в Польше будут отправлять уведомления об атаках на Украину?

В министерстве заявили, что "лучше перестраховаться, чем пропустить важную информацию". Когда на территорию Украины наносится массированная воздушная атака, очень трудно определить направление движения дронов или ракет.

С другой стороны, мы не можем сразу предполагать, что ракеты или дроны будут направлены на территорию Польши. Главная цель этого уведомления прежде всего в том, чтобы жители сохраняли бдительность,

– рассказала пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая.

А вот если какие-либо объекты действительно пересекут польскую границу, местным жителям будут отправлять дополнительные уведомления.

Прошлой ночью, 8 сентября, во время массированной атаки на Украину, Польша подняла в небо боевую авиацию. Кроме того, приостановил свою работу и аэропорт Люблина. Так же свои истребители подняла в воздух и Румыния после обнаружения нарушения своего воздушного пространства.