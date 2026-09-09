Мешканцям прикордонних Люблінського та Підкарпатського регіонів надсилатимуть повторні сповіщення про масові атаки Росії на Україну. 4 такі повідомлення місцеві отримали минулої ночі, 8 вересня – і перше надійшло приблизно о 4:30 ранку, пише RFM24.

Кому у Польщі надсилатимуть сповіщення про атаки на Україну?

У міністерстві заявили, що "краще перебільшити, ніж пропустити важливу інформацію". Коли на територію України відбувається масова повітряна атака, дуже важко визначити напрямок дронів чи ракет.

З іншого боку, ми не можемо одразу припускати, що ракети чи дрони будуть спрямовані на територію Польщі. Головна мета цього сповіщення насамперед у тому, щоб мешканці зберігали пильність,

– розповіла речниця міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька.

А ось якщо будь-які об'єкти насправді перетнуть польський кордон, місцевим мешканцям надсилатимуть додаткові повідомлення.

Попередньої ночі, 8 вересня, під час масованої атаки на Україну, Польща підіймала у небо бойову авіацію. Окрім того, призупинив свою роботу й аеропорт Любліна. Так само свої винищувачі підняла у повітря і Румунія, після виявлення порушення свого повітряного простору.