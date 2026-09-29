Впервые за 200 лет в Теннесси казнят женщину: что она сделала

В американском штате Теннесси в среду, 30 сентября, должна состояться казнь женщины посредством смертельной инъекции. Сейчас Кристи Пайк 50 лет, а 31 год назад она совершила ужасное преступление.

Когда Пайк было 18, она вместе со своим тогдашним парнем Тадарилом Шиппом избила, подвергла пыткам и убила 19-летнюю девушку Коллин Слеммер, с которой познакомилась в лагере профессиональной подготовки для подростков с проблемным поведением, пишет BBC. Впрочем, сейчас защита пытается доказать, что Криста Пайк также была жертвой.

Что известно о преступлении, совершенном 31 год назад?

Убийство 1995 года вызвало ажиотаж в СМИ в Ноксвилле, штат Теннесси – молодую девушку Коллин нашли мертвой, с вырезанной на груди пентаграммой, символом сатанинского ритуала.

Пайк обвиняла девушку в том, что та оскорбляла ее и пыталась отбить у нее парня. Позже двое других обитателей лагеря свидетельствовали, что Пайк хвасталась убийством как до, так и после его совершения, а также показывала кусок черепа Коллин.

Через год ее приговорили к смертной казни, а Шиппа, которому на тот момент было 17 лет, приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения. Сейчас, после многих безуспешных апелляций, казнь Пайк уже назначена на среду. Если она состоится, Пайк станет первой женщиной, казненной в Теннесси за 200 лет.

С 1970-х годов в США казнили только 18 женщин и 1663 мужчины.

Адвокаты Пайк надеются на помилование

Остановить казнь женщины уже призвали эксперты ООН по правам человека, а адвокаты осужденной подали 226-страничное ходатайство о помиловании и все еще надеются на отсрочку в последний момент.

Существуют документальные свидетельства и прочее, что в детстве Пайк неоднократно подвергалась пренебрежению и сексуальному насилию. Ее адвокаты убеждены, что если бы сегодня ее, как подростка, признали виновной в том же преступлении, она не получила бы смертного приговора.

За годы, прошедшие после вынесения приговора, адвокаты выяснили подробности ее детства, которые тогда присяжные не принимали во внимание и не имели возможности рассмотреть. Сандра Бэбкок, эксперт по гендерным вопросам и смертной казни в юридической школе Корнельского университета, работала в команде защиты Пайк и считает непостижимым, что юристы тогда не представили никаких фактов о пережитом женщиной насилии, хотя и знали о нем.

Ее дело исключительно убедительно не только из-за ее поистине непостижимой истории сексуального насилия, но и из-за того, что все это сочеталось с ее юным возрастом и психическим заболеванием,

– заявила Бэбкок.

Еще в 1995 году судебный психолог доктор Диана Маккой установила, что оба родителя серьезно пренебрегали Кристой Пайк. В отчете говорилось, что она подвергалась физическому и сексуальному насилию со стороны нескольких мужчин и партнеров своей матери, а также что ее несколько раз насиловали: один раз ей было 11 лет, а другой – 17. Позже также выяснилось, что в детстве ее неоднократно насиловал партнер ее бабушки.

Психолог говорит, что мать Пайк не верила ей, что эти изнасилования действительно имели место. Но на суде адвокат Пайк не вызвал Маккой для дачи показаний, а также не пригласил многих свидетелей, которых она рекомендовала.

Эти подробности стали известны более чем через десятилетие во время судебного слушания по пересмотру дела. Когда команда адвокатов заявила о неэффективной правовой помощи, судья отклонил это утверждение.

В 2021 году в тюрьме у Пайк диагностировали биполярное расстройство, и с тех пор она принимает лекарства. Доктор Бетани Бренд сказала, что ее случай был чрезвычайно редким: она не только переживала маниакальные эпизоды из-за биполярного расстройства, но и страдала от нелеченного посттравматического стрессового расстройства.

Оба эти фактора вместе, безусловно, повлияли на то, насколько сильную угрозу она ощущала со стороны девушки, которую в итоге убила, и на ее неспособность контролировать эмоции в той ситуации,

– сообщила психолог.

Если губернатор Теннесси Билл Ли не помилует Пайк, ее казнят 30 сентября. Но решение вряд ли объявят раньше последнего момента, а Ли до сих пор ни разу не помиловал приговоренного к смертной казни. Уже на этой неделе Верховный суд Теннесси отклонил просьбу Пайк приостановить казнь.