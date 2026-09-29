Коли Пайк було 18, вона разом зі своїм тодішнім хлопцем Тадарилом Шиппом побила, катувала та вбила 19-річну дівчину Коллін Слеммер, з якою вона познайомилася у таборі професійної підготовки для підлітків з проблемною поведінкою, пише BBC. Втім, зараз захист намагається довести, що Кріста Пайк також була жертвою.

Що відомо про злочин, вчинений 31 рік тому?

Вбивство 1995 року спричинило ажіотаж у медіа в Ноксвіллі, штат Теннессі – молоду дівчину Коллін знайшли мертвою, з вирізаною на грудях пентаграмою, символом сатанинського ритуалу.

Пайк звинувачувала дівчину у тому, що та її ображала та намагалася відбити в неї хлопця. Пізніше двоє інших мешканців табору свідчили, що Пайк хвалилася вбивством і до, і після його скоєння, а також показувала шматок черепа Коллін.

Через рік її засудили до смертної кари, а Шиппа, якому на той момент було 17 років, засудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення. Зараз, після багатьох марних апеляцій, страту Пайк вже призначено на середу. Якщо вона відбудеться, Пайк стане першою жінкою, страченою у Теннессі за 200 років.

З 1970-х років у США стратили тільки 18 жінок та 1663 чоловіків.

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Адвокати Пайк сподіваються на помилування

Зупинити страту жінки вже закликали експерти ООН з прав людини, а адвокати засудженої подали 226-сторінкове клопотання про помилування та все ще сподіваються на відтермінування в останню мить.

Існують документальні свідчення тощо, що в дитинстві Пайк неодноразово зазнавала нехтування та сексуального насильства. Її адвокати переконані, що якби сьогодні її, як підлітка, визнали винною у тому ж злочині, вона не отримала б смертного вироку.

За роки після винесення вироку адвокати з'ясували подробиці її дитинства, які тоді присяжні не брали до уваги та не мали можливості розглянути. Сандра Бебкок, експертка з гендерних питань і смертної кари в юридичній школі Корнельського університету, працювала в команді захисту Пайк та вважає, що це незбагненно, що юристи тоді не представили жодних фактів про пережите жінкою насильство, хоч і знали про нього.

Її справа винятково переконлива не лише через її справді незбагненну історію сексуального насильства, а й через те, що все це поєднувалося з її юним віком і психічним захворюванням,

– заявила Бебкок.

Ще 1995 року судова психологиня докторка Діана Маккой встановила, що обоє батьків серйозно нехтували Крістою Пайк. У звіті йшлося, що вона зазнавала фізичного та сексуального насильства з боку кількох чоловіків та партнерів своєї матері, а також що її кілька разів ґвалтували: один раз їй було 11 років, а інший – 17. Пізніше також з'ясувалося, що в дитинстві її неодноразово ґвалтував партнер її бабусі.

Психологиня каже, що мати Пайк не вірила їй, що ці зґвалтування й дійсно відбувалися. Але на суді адвокат Пайк не викликав Маккой для свідчень, а також не запросив багатьох свідків, яких вона рекомендувала.

Ці подробиці стали відомими більш ніж через десятиліття під час судового слухання щодо перегляду справи. Коли команда адвокатів заявила про неефективну правову допомогу, суддя відхилив це твердження.

2021 року у в'язниці Пайк діагностували біполярний розлад, і відтоді вона приймає ліки. Докторка Бетані Бренд сказала, що її випадок був надзвичайно рідкісним: вона не лише переживала маніакальні епізоди через біполярний розлад, але й мала нелікований посттравматичний стресовий розлад.

Обидва ці чинники разом безумовно вплинули на те, наскільки сильну загрозу вона відчувала з боку дівчини, яку зрештою вбила, і на її нездатність контролювати емоції в тій ситуації,

– повідомила психологиня.

Якщо губернатор Теннессі Білл Лі не помилує Пайк, її стратять 30 вересня. Але рішення навряд чи оголосять раніше останнього моменту, а Лі досі жодного разу не помилував засудженого до смертної кари. Вже цього тижня Верховний суд Теннессі відхилив прохання Пайк зупинити страту.