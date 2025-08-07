Первый сезон сериала "Венздей" почти 4 недели подряд возглавлял рейтинги Netflix, получив широкое признание критиков и зрителей. Места съемок сериала быстро превратились в популярные туристические направления. Ожидается, что спин-офф "Семейки Аддамсов" повторит этот успех и во 2 сезоне.

Съемки второго сезона начались в мае 2024 года и продолжались около шести месяцев. Несмотря на переезд проекта из Румынии в Ирландию, режиссерам удалось найти идеальные локации – их показывает 24 Канал со ссылкой на Condé Nast Traveler.

Читайте также Лучшие страны для отпуска в августе: 5 вариантов на любой вкус и кошелек

Где проходили съемки "Венздей 2"?

Ashford Studios, Уиклоу, Ирландия

Съемки проекта проходили преимущественно на студии Ashford Studios в Уиклоу. Здесь были сняты интерьерные сцены, в том числе в тематическом парке Pilgrim World, на погребальном костре основателей и в различных локациях Академии Невермора.

Тринити-колледж, Дублин

Съемочная группа превратила бизнес-школу Тринити-колледжа в оживленный терминал аэропорта для съемок сцен в аэропорту Ньюарка. Трансформация включала создание зоны безопасности, напоминающей стойку регистрации на рейс.



Терминал аэропорта сделали в Тринити-колледж / Фото Netflix

Примечательно, что во время съемок колледж продолжал работать в обычном режиме, а его работники с удивлением быстренько передвигались по суетливой съемочной площадке.

Замок Чарлевиль, Оффали

Во втором сезоне "Академия Невермора" переехала из Румынии в исторический замок Шарлевиль в Ирландии. Съемочная группа получила разрешение покидать площадку между сменами, что позволило оптимизировать съемочный процесс.

Кроме того, отдельные сцены, в том числе с воротами Академии, были сняты на ферме Раундвуд-Парк.



Проект "Венздей" переехал на 2 сезон из Румынии в Ирландию / Фото Netflix

Ньюкасл, графство Уиклоу

Уютная деревня Ньюкасл стала "домом" для одного из героев – Канзас-Сити Скалпера. Чтобы подчеркнуть аутентичность местности, декораторы намеренно "испортили" фасады домов и газоны, создав полуразрушенный вид, который добавляет атмосфере фильма особого колорита.

Местные, особенно дети, выразили свой восторг и радость от того, что фильм снимают именно в их районе.