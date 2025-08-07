Перший сезон серіалу "Венздей" майже 4 тижні поспіль очолював рейтинги Netflix, здобувши широке визнання критиків і глядачів. Місця зйомок серіалу швидко перетворилися на популярні туристичні напрямки. Очікується, що спін-офф "Сімейки Аддамсів" повторить цей успіх і в 2 сезоні.

Зйомки другого сезону розпочалися у травні 2024 року і тривали близько шести місяців. Попри переїзд проєкту з Румунії до Ірландії, режисерам вдалося знайти ідеальні локації – їх показує 24 Канал з посиланням на Condé Nast Traveler.

Де проходили зйомки "Венздей 2"?

Ashford Studios, Віклоу, Ірландія

Зйомки проєкту відбувалися переважно на студії Ashford Studios у Віклоу. Тут були зняті інтер'єрні сцени, в тому числі в тематичному парку Pilgrim World, на похоронному вогнищі засновників і в різних локаціях Академії Невермора.

Трініті-коледж, Дублін

Знімальна група перетворила бізнес-школу Трініті-коледжу на жвавий термінал аеропорту для зйомок сцен в аеропорту Ньюарка. Трансформація включала створення зони безпеки, що нагадувала стійку реєстрації на рейс.



Термінал аеропорту зробили у Трініті-коледж / Фото Netflix

Примітно, що під час зйомок коледж продовжував працювати у звичайному режимі, а його працівники з подивом швиденько пересувалися по метушливому знімальному майданчику.

Замок Чарлевіль, Оффалі

У другому сезоні "Академія Невермора" переїхала з Румунії до історичного замку Шарлевіль в Ірландії. Знімальна група отримала дозвіл залишати майданчик між змінами, що дозволило оптимізувати знімальний процес.

Крім того, окремі сцени, в тому числі з воротами Академії, були зняті на фермі Раундвуд-Парк.



Проєкт "Венздей" переїхав на 2 сезон з Румунії до Ірландії / Фото Netflix

Ньюкасл, графство Віклоу

Затишне село Ньюкасл стало "домівкою" для одного з героїв – Канзас-Сіті Скалпера. Щоб підкреслити автентичність місцевості, декоратори навмисно "зіпсували" фасади будинків і газони, створивши напівзруйнований вигляд, який додає атмосфері фільму особливого колориту.

Місцеві, особливо діти, висловили своє захоплення та радість від того, що фільм знімають саме у їхньому районі.