Во Франции пары начали продавать места на своих свадьбах. Гости могут приобрести билеты и прийти на празднование.

Молодожены могут пригласить гостей-незнакомцев через новое приложение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как гости могут прийти на чужую свадьбу?

В начале 2025 года во Франции запустили приложение Invitin. Будущие супруги выбирают тех, кого они готовы принять, а гости покупают билеты стоимостью от 100 до 150 евро, с обязательным соблюдением дресс-кода и правил поведения.

В целом идея этого стартапа заключается в том, чтобы платные гости помогли парам оплатить часть свадьбы. При этом они получают возможность погулять и увидеть различные традиции.

Разработчица стартапа Катя Лекарски рассказала, что сейчас с участием платных гостей запланировано уже 6 свадеб, преимущественно в районе Парижа.



Во Франции можно легально побывать на чужой свадьбе / Pexels

Первая пара молодоженов, которая организовала такую свадьбу – 48-летняя актриса Дженнифер и ее 50-летний муж Пауло стали первыми, кто пригласил платных гостей с помощью приложения Invitin.

Влюбленные познакомились в приложении для знакомств во время пандемии, у них уже есть 18-месячный сын. В конце августа они поженятся в загородном поместье возле Парижа.

На свадьбе будут присутствовать 80 взрослых и 15 детей. Некоторые друзья и родственники пары приедут из Британии, Германии и Португалии. Также там будут пять незнакомцев, которые приобрели билеты – они будут на праздновании в течение всего дня.

