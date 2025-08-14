Сами себе противоречат: почему Британия массово отказывает украинцам в защите
- Великобритания увеличила отказы в предоставлении постоянного убежища украинцам, аргументируя это безопасностью западных регионов Украины.
- Правозащитники критикуют противоречие в позициях правительства, ведь МИД Великобритании призывает избегать поездок в западные регионы Украины "без крайней необходимости".
С начала года Великобритания значительно увеличила количество отказов в предоставлении постоянного убежища гражданам Украины. В своих последних рекомендациях Министерство внутренних дел утверждает, что западные регионы Украины считаются достаточно безопасными, и на этом основании отклоняет заявления.
Это вызывает беспокойство среди беженцев из-за неопределенности их будущего. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Почему Британия отказывает украинцам в защите?
Соединенное Королевство борется с растущим давлением на свою миграционную систему, поскольку количество просьб о предоставлении убежища продолжает расти. В ответ на это правительство объявило о мерах по ужесточению правил, которые усложняют процесс получения правового статуса.
Министерство внутренних дел аргументирует свое решение отказывать в предоставлении убежища, ссылаясь на то, что боевые действия продолжаются больше на востоке Украины, а западные регионы остаются относительно безопасными. Чиновники утверждают, что не существует и значительных ограничений на передвижение в пределах Украины, предполагая, что люди могут переезжать в районы, свободные от активных боевых действий.
Среди регионов, которые Министерство внутренних дел Великобритании считает относительно безопасными:
- Киев,
- Черновцы,
- Закарпатье,
- Тернополь,
- Ровно,
- Ивано-Франковск,
- Волынь,
- Львов.
Юристы и правозащитники бьют тревогу в связи с тем, что Министерство МИД Великобритании призывает британских граждан избегать поездок в западные регионы Украины "без крайней необходимости". Поэтому, эта рекомендация – противоречие в позиции правительства.
Несмотря на это, украинцы в Великобритании не обязаны немедленно возвращаться домой, ведь имеющиеся визы могут быть продлены еще на полтора года. Однако, много беженцев остаются в состоянии неопределенности и тревоги относительно своего будущего.
