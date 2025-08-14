З початку року Велика Британія значно збільшила кількість відмов у наданні постійного притулку громадянам України. У своїх останніх рекомендаціях Міністерство внутрішніх справ стверджує, що західні регіони України вважаються достатньо безпечними, і на цій підставі відхиляє заяви.

Це викликає занепокоєння серед біженців через невизначеність їхнього майбутнього. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Чому Британія відмовляє українцям у захисті?

Сполучене Королівство бореться зі зростаючим тиском на свою міграційну систему, оскільки кількість прохань про надання притулку продовжує зростати. У відповідь на це уряд оголосив про заходи щодо посилення правил, які ускладнюють процес отримання правового статусу.

Міністерство внутрішніх справ аргументує своє рішення відмовляти у наданні притулку, посилаючись на те, що бойові дії тривають більше на сході України, а західні регіони залишаються відносно безпечними. Чиновники стверджують, що не існує і значних обмежень на пересування в межах України, припускаючи, що люди можуть переїжджати в райони, вільні від активних бойових дій.

Серед регіонів, які Міністерство внутрішніх справ Великої Британії вважає відносно безпечними:

Київ,

Чернівці,

Закарпаття,

Тернопіль,

Рівне,

Івано-Франківськ,

Волинь,

Львів.

Юристи та правозахисники б'ють на сполох у зв'язку з тим, що Міністерство МЗС Британії закликає британських громадян уникати поїздок до західних регіонів України "без крайньої потреби". Тож, ця рекомендація – суперечність в позиції уряду.

Попри це, українці у Великій Британії не зобов'язані негайно повертатися додому, адже наявні візи можуть бути продовжені ще на півтора року. Однак, багато біженців залишаються в стані невизначеності та тривоги щодо свого майбутнього.

Тим часом Фінляндія планує скоротити програми допомоги біженцям. В разі схвалення цей крок найбільше вплине на українців зі статусом тимчасового захисту.