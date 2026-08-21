Без этого в ЕС могут отказать во временной защите: украинцам дали важный совет

Посольство Украины в Германии прокомментировало новые правила получения временной защиты в ЕС. В связи с этим там посоветовали обязательно ставить штампы в паспорта, чтобы подтвердить законность пересечения границы.

В конце июля в Европейском Союзе официально продлили временную защиту для украинцев еще на год – до 4 марта 2028 года. Впрочем, это было сделано с новым условием: защита не будет предоставляться мужчинам призывного возраста, которые не могут доказать выполнение воинской обязанности или освобождение от нее, сообщает посольство в Facebook.

Что нужно сделать украинцам, чтобы получить временную защиту в Европе?

Из-за нововведений и отсутствия четких инструкций от Еврокомиссии правительства некоторых стран просят предъявить "Резерв+", в том числе и женщинам. Впрочем, по словам МИД, такие случаи скорее единичны и возникают тогда, когда человек не может доказать законность пересечения границы.

В связи с этим посольство Украины в Германии посоветовало всем гражданам, выезжающим из Украины, ставить штампы в загранпаспорта, чтобы подтвердить законность пересечения границы.

В связи с введением ЕС новых правил получения временной защиты для граждан Украины, с целью минимизации возможных проблем при оформлении временной защиты в государствах-членах ЕС, гражданам Украины, независимо от пола и возраста, при выезде из Украины рекомендуется получать штамп/отметку о пересечении границы при выезде из Украины в паспортном документе от сотрудников пограничной службы Украины,

– говорится в сообщении.

А вот для тех украинцев, которые в настоящее время уже находятся за границей и нуждаются в официальной информации о дате и факте пересечения границы, можно подать запрос на получение документов через Главный центр обработки специальной информации Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, в посольстве отметили, что уже в ближайшее время дополнительные разъяснения будут опубликованы на официальных ресурсах МИД Украины и дипломатических представительств.