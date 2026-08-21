Наприкінці липня у Європейському Союзі офіційно продовжили тимчасовий захист для українців ще на рік – до 4 березня 2028. Втім, зробили це з новою умовою: захист не надаватимуть чоловікам призовного віку, що не можуть довести виконання військового обов'язку, або ж звільнення від нього, повідомляє посольство у Facebook.

Що потрібно зробити українцям, аби отримати тимчасовий захист у Європі?

Через нововведення та відсутність чітких інструкцій від Єврокомісії уряди деяких країн просять показати "Резерв+" в тому числі у жінок. Втім, за словами МЗС, такі випадки радше поодинокі та виникають тоді, коли людина не може довести легальність перетину кордону.

У зав'язку з цим посольство України в Німеччині порадило усім громадянам, що виїжджають з України, ставити штампи у закордонні паспорти, аби підтвердити легальність перетину кордону.

У контексті запровадження ЄС нових правил отримання тимчасового захисту для громадян України, з метою мінімізації можливих проблем під час оформлення тимчасового захисту в державах-членах ЄС, громадянам України, незалежно від статі та віку, під час виїзду з України рекомендується отримувати штамп/відмітку про перетин кордону про виїзд з України в паспортному документі від офіцерів прикордонної служби України,

– написали у повідомленні.

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А ось для тих українців, що наразі вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації щодо дати та факту його перетину, можна зробити запит на документи через Головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України.

Окрім того, у посольстві зазначили, що вже найближчим часом додаткові роз'яснення опублікують на офіційних ресурсах МЗС України та дипломатичних представництв.