Несмотря на новые правила: эта соседняя страна и впредь будет предоставлять убежище украинским мужчинам

В правительстве Венгрии заявили, что в стране оставляют за собой право предоставлять убежище лицам призывного возраста, бегущим из Украины за границу.

О соответствующем решении венгерского правительства сообщил премьер страны Петер Мадьяр, пишет TVP.

Почему Венгрия будет предоставлять временную защиту мужчинам?

Мадьяр напомнил, что еще несколько недель назад в Европейском Союзе приняли решение о том, что временная защита отныне не будет предоставляться украинским мужчинам призывного возраста, которые не могут подтвердить прохождение военной службы или освобождение от нее. По словам премьера, Венгрия голосовала против этой меры.

В то же время вчера правительство решило, что Венгрия будет действовать иначе и в дальнейшем оставляет за собой право предоставлять статус убежища также мужчинам призывного возраста, бегущим на территорию Венгрии,

– заявил он.

Прежде всего это новое правило касается этнических венгров из Закарпатья, уточнил Мадяр. Он назвал новые правила Европейского Союза "недостойными".

Очевидно, в первую очередь с учетом наших закарпатских венгерских соотечественников, таких беженцев становится все больше, и, скажу честно, лично я, и я это говорил, возможно, вчера и президенту Европейской Рады, и нескольким лидерам ЕС, считаю недостойным и непостижимым, что Европейский Союз так решил, что он, по сути, запер родителей и дедушек в стране, находящейся в состоянии войны, и не оказывает им помощи, хотя до сих пор правила были другими,

– сообщил премьер Венгрии.

В Закарпатье, граничащем с Венгрией, в настоящее время проживает около 100 000 этнических венгров.

Что новые правила ввели в отношении временной защиты в Европе?

В июле страны-члены ЕС договорились продлить срок действия временной защиты еще на год – до 4 марта 2028 года. В то же время уже 5 августа вступили в силу новые правила предоставления временной защиты: они запрещают тем, кто не выполнил свои военные обязанности в соответствии с украинским законодательством, подавать заявки.

Это ограничение, впрочем, не распространяется на украинцев, которые уже получили временную защиту в странах ЕС до вступления новых правил в силу.