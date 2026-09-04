Про відповідне рішення угорського уряду повідомив прем'єр країни Петер Мадяр, пише TVP.

Чому Угорщина надаватиме тимчасовий захист чоловікам?

Мадяр нагадав, що ще кілька тижнів тому в Європейському Союзі ухвалили рішення про те, що тимчасовий захист відтепер не будуть надавати українським чоловікам призовного віку, що не можуть підтвердити проходження військової служби, або ж звільнення від неї. За словами прем'єра, Угорщина голосувала проти цього заходу.

Водночас вчора уряд вирішив, що Угорщина діятиме інакше і надалі залишає за собою право, і діятиме таким чином, щоб надавати статус притулку також чоловікам, які підлягають призову, що тікають на територію Угорщини,

– заявив він.

Насамперед це нове правило стосується етнічних угорців з Закарпаття, уточнив Мадяр. Він назвав нові правила Європейського Союзу "негідними".

Очевидно, насамперед з огляду на наших закарпатських угорських співвітчизників, таких біженців стає дедалі більше, і, скажу чесно, особисто я, і я це говорив, можливо, вчора і президенту Європейської ради, і кільком лідерам ЄС, вважаю негідним і незбагненним, що Європейський Союз так вирішив, що він, по суті, замикає батьків і дідусів у країні, що перебуває у стані війни, і не надає їм допомоги, хоча досі правила були іншими,

– повідомив прем'єр Угорщини.

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На Закарпатті, що межує з Угорщиною, наразі проживає приблизно 100 000 етнічних угорців.

Які нові правила запровадили щодо тимчасового захисту в Європі?

У липні країни-члени ЄС домовилися про те, аби продовжити термін дії тимчасового захисту ще на рік – до 4 березня 2028 року. Водночас вже 5 серпня набули чинності нові правила надання тимчасового захисту: вони забороняють тим, хто не виконав свої військові обов'язки згідно з українським законодавством, подавати заявки.

Це обмеження, втім, не поширюється на українців, що вже отримали тимчасовий захист у країнах ЄС до того, як нові правила почали діяти.