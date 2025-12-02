В Польше меняется подача заявлений на временное проживание: что нужно знать

С 1 декабря 2025 года в Польше вступает в силу новая форма заявления на получение временного вида на жительство. Изменения также касаются приложений к заявлению и сопроводительных процедур.

Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Inpoland.net.pl.

Почему изменения стали необходимыми?

Введение нового шаблона формы регламентирует Распоряжение Министра внутренних дел и администрации от 25 ноября 2025 года. Эти изменения направлены на упорядочение процедуры подачи заявлений и повышение прозрачности процесса.

Что изменится в процессе подачи?

Как уточняют на сайте Управления по делам иностранцев Польши, новая форма заявления и приложения предусматривают ряд конкретных обновлений:

Образец заявления о предоставлении иностранцу разрешения на временное проживание – теперь заявители пользуются новым шаблоном, что соответствует последним изменениям в законодательстве.

Образцы приложений к заявлению – обновленные формы приложений имеют более структурированный формат и четкие требования к заполнению.

Количество фотографий, прилагаемых к заявлению – теперь определено конкретное количество фотографий, которые нужно подать вместе с заявлением.

Технические требования к фотографиям – фотографии должны соответствовать определенным стандартам (размер, качество, формат), что унифицирует процедуру проверки документов.

Образец штампа, подтверждающего подачу заявления – каждый заявитель получает документальное подтверждение, которое удостоверяет факт подачи.

Порядок снятия отпечатков пальцев для выдачи карты побыту – процедуры стали более формализованными, чтобы обеспечить корректную персонализацию карт.

Порядок регистрации данных, внесенных в карту пребывания, и их передача для персонализации карты – данные будут систематизированы и передаваться для изготовления карты по новым стандартам без ошибок.

Новые требования позволяют систематизировать процесс, сделать его более прозрачным и удобным для заявителей.



В Польше меняется подача заявлений на временное проживание / Unsplash

Кто имеет право на получение временного вида на жительство в Польше?

В Польше временный вид на жительство (zezwolenie na pobyt czasowy) предоставляется иностранцам, которые планируют находиться в стране более 3 месяцев и имеют основания для легального пребывания.

Временное разрешение не дает права на постоянное проживание и действует обычно до 3 лет.

Можно подать заявление до окончания действующего срока пребывания на территории Польши.

