В Польше меняется подача заявлений на временное проживание: что нужно знать
- С 1 декабря 2025 года в Польше вводится новая форма заявления на временное проживание, предусматривающая структурированные приложения, определенное количество фотографий и стандарты их качества, а также формализованные процедуры снятия отпечатков пальцев.
- Временный вид на жительство в Польше предоставляется иностранцам, которые планируют находиться в стране более 3 месяцев, но он не дает права на постоянное проживание.
С 1 декабря 2025 года в Польше вступает в силу новая форма заявления на получение временного вида на жительство. Изменения также касаются приложений к заявлению и сопроводительных процедур.
Почему изменения стали необходимыми?
Введение нового шаблона формы регламентирует Распоряжение Министра внутренних дел и администрации от 25 ноября 2025 года. Эти изменения направлены на упорядочение процедуры подачи заявлений и повышение прозрачности процесса.
Что изменится в процессе подачи?
Как уточняют на сайте Управления по делам иностранцев Польши, новая форма заявления и приложения предусматривают ряд конкретных обновлений:
- Образец заявления о предоставлении иностранцу разрешения на временное проживание – теперь заявители пользуются новым шаблоном, что соответствует последним изменениям в законодательстве.
- Образцы приложений к заявлению – обновленные формы приложений имеют более структурированный формат и четкие требования к заполнению.
- Количество фотографий, прилагаемых к заявлению – теперь определено конкретное количество фотографий, которые нужно подать вместе с заявлением.
- Технические требования к фотографиям – фотографии должны соответствовать определенным стандартам (размер, качество, формат), что унифицирует процедуру проверки документов.
- Образец штампа, подтверждающего подачу заявления – каждый заявитель получает документальное подтверждение, которое удостоверяет факт подачи.
- Порядок снятия отпечатков пальцев для выдачи карты побыту – процедуры стали более формализованными, чтобы обеспечить корректную персонализацию карт.
- Порядок регистрации данных, внесенных в карту пребывания, и их передача для персонализации карты – данные будут систематизированы и передаваться для изготовления карты по новым стандартам без ошибок.
Новые требования позволяют систематизировать процесс, сделать его более прозрачным и удобным для заявителей.
В Польше меняется подача заявлений на временное проживание / Unsplash
Кто имеет право на получение временного вида на жительство в Польше?
- В Польше временный вид на жительство (zezwolenie na pobyt czasowy) предоставляется иностранцам, которые планируют находиться в стране более 3 месяцев и имеют основания для легального пребывания.
- Временное разрешение не дает права на постоянное проживание и действует обычно до 3 лет.
- Можно подать заявление до окончания действующего срока пребывания на территории Польши.
