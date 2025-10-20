Молодые украинцы, которые выезжают за границу, все чаще выбирают не Польшу, а другую страну ЕС. Речь идет о Германии, где украинцам выплачивают 563 евро помощи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на немецкое издание Bild.

Сколько украинцев прибывает в Германию?

По данным издания, количество молодых украинцев, которые еженедельно приезжают в Германию, выросло в десять раз – со 100 до 1000 человек. Большинство из них сначала пересекают польскую границу, используя Польшу как транзитный маршрут.

Такую тенденцию журналисты связывают с желанием избежать мобилизации после недавнего постановления правительства Украины, которое отменило запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Позиция немецкого правительства

Германия уже приняла более 1,2 миллиона украинских беженцев, и теперь правительство страны пытается уменьшить нагрузку на социальную систему.

Важно! С 1 апреля 2026 года размер помощи для новоприбывших украинцев уменьшится с 563 до 441 евро в месяц. В то же время в немецком правительстве продолжаются споры – Министерство внутренних дел блокирует дальнейшие изменения, а местные администрации уже работают на пределе возможностей из-за наплыва заявителей.



Какова ситуация в Польше?

Польша, через которую большинство украинцев направляются в ЕС, также может столкнуться с подобными вызовами. Часть беженцев остается в стране, пользуется социальными программами или ищет работу, что увеличивает нагрузку на польские службы занятости и местную инфраструктуру.

Как пишет издание RMF24, руководитель президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил, что Польша больше не может принимать украинских беженцев. В своем заявлении чиновник также отметил, что чрезмерное количество прибывших может превысить способность Польши к эффективной интеграции.

Как прогнозируют эксперты, если поток молодых украинцев в Германию продолжит расти, Европейскому Союзу придется искать совместные решения для урегулирования ситуации и балансировки систем поддержки в разных странах.

Что известно о выезде молодых украинцев за границу?