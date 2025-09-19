Из-за войны миллионы людей были вынуждены покинуть Украину и искать безопасного убежища за рубежом. И европейские страны оказывают поддержку украинским беженцам: жилье, доступ к образованию и труду, а также финансовую помощь.

С начала полномасштабной войны немало украинцев выехали за границу, и больше всего беженцев приняли Польша и Германия. Но это далеко не единственные страны, где украинцы могут получить помощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Где украинцы могут получить самые большие выплаты за рубежом?

Германия

Германия пока остается страной, что гарантирует один из самых высоких уровней выплат для украинцев. Сумма не является фиксированной, и ее рассчитывают, отталкиваясь от категории, в которую попадает заявитель.

В 2025 году суммы Bürgergeld следующие:

для одиноких взрослых и матерей или отцов-одиночек – 563 евро;

для супругов – по 506 евро каждому;

детям от 14 до 17 лет – 471 евро;

детям от 6 до 13 лет – 390 евро;

детям до 5 лет – 357 евро.

Впрочем, с начала 2025 года в правительстве Германии заявили, что для украинских беженцев начинают действовать новые правила. Если человек будет отказываться от работы, что ему предлагает социальная служба, то помощь могут сократить на 30%.

Бельгия

Взрослые беженцы из Украины в Бельгии сейчас получают примерно 1300 евро на человека ежемесячно – и эта выплата регулярно индексируется, а с 2022 года неоднократно росла. Это самый высокий в ЕС уровень социальной защиты для украинцев, имеющих статус временной защиты.

Как и в Германии, в Бельгии украинские беженцы в правах приравнены к безработным бельгийцам. Украинцы там имеют государственное медицинское страхование и, если есть такая потребность, могут проживать в государственных приютах. Также есть возможность получения субсидии на покупку мебели, одежды, медицинских средств и тому подобное.

Нидерланды

В Нидерландах бесплатно предоставляют убежище украинкам с детьми, пожилым лицам, больным и семьям. Сейчас приемные пункты преимущественно заполнены, но можно обратиться в один из четырех центров для беженцев – в Утрехте, Роттердаме, Амстердаме и Эйндховене. А вот одиноким мужчинам и семьям без детей вопрос проживания нужно решать самостоятельно, пишет Enable Me.

Украинцы, которые проживают в предоставленном государством жилье в Нидерландах, могут получать 205 евро на питание ежемесячно, а также 55 евро на личные нужды. Впрочем, если в центре предоставляют трехразовое питание, тогда выплачивается только 55 евро. После нахождения работы или жилья выплаты прекращаются.

Польша

Польша – это все еще одна из самых популярных стран для получения временной защиты Граждане Украины имеют право на бесплатное проживание в коллективных центрах до 120 дней после въезда.

С 1 января 2025 года размер выплат в стране увеличили, и сейчас он варьируется от 950 до 1679 злотых на человека. А украинские беженцы с детьми имеют право на социальную помощь в размере 800 злотых на ребенка.

Также беженцы, имеющие статус инвалидности, могут получить помощь от 600 до 4000 злотых, а также оформить пенсию в размере 1588 злотых. Школьники же раз в год могут получить от польского правительства выплату в размере 300 злотых, чтобы приобрести канцтовары, рюкзак и остальные принадлежности для школы.

