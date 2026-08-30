Часть украинцев лишится выплат в Польше: кто именно

Уже со следующего года в популярную программу "800+", которой пользуются многие украинцы, планируется внести изменения –, и они означают, что часть людей лишится пособий. Сохранение поддержки будет зависеть от ZUS.

Деньги по программе "800+" в Польше могут получать семьи с детьми до 18 лет – на каждого ребенка ежемесячно выплачивается по 800 злотых. Однако из-за автоматизации программы, запланированной уже на 2027 год, часть получателей может лишиться выплат, пишет InPoland.

Кто может лишиться 800+ в Польше?

В Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши заявили, что ежегодную подачу заявления на назначение выплаты 800+ планируют отменить. Вместо этого уже с 1 февраля 2027 года заявки будут подаваться автоматически.

На данный момент заявители должны заполнять документы на новый расчетный период каждый год – при этом существуют определенные сроки, в которые нужно уложиться, чтобы не лишиться денег – с 1 февраля по 30 апреля. Только так сейчас можно сохранить непрерывность выплат.

Но уже со следующего года эту обязанность могут отменить. Одна из важных причин внедрения автоматизации заключается в попытке сократить количество ошибок, возникающих в заявках. Например, часто родители указывают адрес и PESEL с ошибками – а автоматизация позволит избежать этих проблем в будущем.

Впрочем, в некоторых ситуациях заявление в ZUS все равно нужно будет подавать, иначе есть риск лишиться выплаты. Вот в каких случаях нужно будет подавать заявление:

первая выплата пособия, чтобы начать получать средства;

изменения в семейном положении или адресе.

Если о изменениях не сообщить, это может привести к приостановке выплат или даже к полной потере пособия. Например, если родители ребенка развелись, они могут получать по 400 злотых каждый. В случае, если семья уезжает за границу, выплаты будут полностью приостановлены.