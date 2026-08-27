Отменят до 11 тысяч рейсов: в популярном аэропорту Европы продолжается забастовка

В аэропорту Барселоны (Испания) готовится забастовка –, и, как ожидается, она затронет более 11 000 рейсов и почти 2 миллиона пассажиров.

Забастовка в одном из крупнейших испанских аэропортов уже создала проблемы для туристов – но она может продлиться вплоть до конца сентября и привести к многочисленным отменам и задержкам рейсов, пишет The Sun.

Что известно о забастовке в аэропорту Испании?

Аэропорт Барселоны Эль-Прат является вторым по загруженности во всей стране. И в начале августа работники наземного обслуживания из компании Groundforce начали бессрочную забастовку. О его окончании пока вообще не говорится, поэтому проблемы и задержки могут затянуться.

Бессрочная акция началась еще 4 августа – под забастовку попадают и регистрация пассажиров, и посадка, и работа на перроне, и координация рейсов для 20 авиакомпаний. Среди них: Lufthansa, Air France/KLM, Turkish Airlines и Finnair.

В течение августа и сентября забастовка может в целом затронуть примерно 11 600 рейсов и два миллиона пассажиров. В профсоюзе CGT сообщают, что только с 4 по 18 августа уже пришлось отменить 250 рейсов, а почти 6 тысяч единиц багажа задержались.

И даже пассажиры, не пользующиеся услугами компании, все еще могут попасть под "горячую руку" и столкнуться с задержками и очередями в аэропорту.

Основатель компании Global Work&Travel Юрген Гиммельманн предупредил, что на данный момент у забастовки нет четкой даты завершения, поэтому туристам, которые будут лететь в Барселону в сентябре, следует подготовиться к более длительному ожиданию.

Забастовка не обязательно означает, что рейс задержится, но подготовиться следует заранее: проверьте, какой авиакомпанией вы летите, следите за статусом бронирования и подумайте, что следует взять с собой в самолет на случай, если багаж задержится.