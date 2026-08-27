Страйк в одному з найбільших іспанських аеропортів вже створив проблеми для туристів – але він може тривати аж до кінця вересня та призвести до численних скасувань та затримок рейсів, пише The Sun.

Що відомо про страйк в аеропорту Іспанії?

Аеропорт Барселони Ель-Прат є другим за рівнем навантаження в усій країні. І на початку серпня робітники наземного обслуговування з компанії Groundforce розпочали безстроковий страйк. Про його закінчення поки що взагалі не мовиться, тому проблеми й затримки можуть затягнутися.

Стартувала безстрокова акція ще 4 серпня – під страйк підпадають і реєстрація пасажирів, і посадка, і робота на пероні та координація рейсів для 20 авіакомпаній. Серед них: Lufthansa, Air France/KLM, Turkish Airlines та Finnair.

Впродовж серпня та вересня страйк може загалом торкнутися приблизно 11 600 рейсів та двох мільйонів пасажирів. У профспілці CGT повідомляють, що лише з 4 по 18 серпня вже довелося скасувати 250 рейсів, а майже 6 тисяч одиниць багажу затрималися.

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І навіть пасажири, що не користуються послугами компанії, все ще можуть потрапити під "гарячу руку" та зіштовхнутися з затримками та чергами в аеропорту.

Засновник компанії Global Work&Travel Юрген Гіммельманн попередив, що наразі страйк не має чіткої дати завершення, тож туристам, які летітимуть до Барселони у вересні, слід підготуватися до більш тривалого очікування.

Страйк необов'язково означає, що рейс затримають, але підготуватися слід заздалегідь: перевірте, з якою авіакомпанією ви летите, стежте за статусом бронювання та подумайте, що слід взяти з собою в літак на випадок, якщо багаж затримається.