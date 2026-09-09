В Польше миллионам водителей придется заменить водительские права: касается ли это украинцев

Миллионам водителей в Польше придется обменять свои водительские удостоверения – речь идет о правах, выданных до 18 января 2013 года и имевших бессрочный срок действия.

Придется поменять водительские права в связи с действующими в Европейском Союзе правилами – их цель заключается в приведении в соответствие правил, касающихся документов, в разных странах-членах, пишет InPoland.

Кому нужно обменять водительские права в Польше?

В Польше предупреждают, что обменять удостоверение придется миллионам водителей, но делать это не нужно немедленно. Обмен начнется только 19 января 0228 года и продлится до 18 января 2033 года. Чтобы избежать очередей в сервисных центрах, будет введен специальный график приема.

Ожидается, что обмену подлежат 15 миллионов документов, а за их замену придется платить. Сейчас выдача пластиковых удостоверений в Польше стоит 115,50 злотых, и к этой сумме нужно добавить также стоимость фотографии.

Для простой замены удостоверения проходить медицинский осмотр не потребуется. Однако его придется пройти тем, кому предыдущее удостоверение было выдано на ограниченный срок по состоянию здоровья.

Для замены водительских прав необходимо будет подать документы в соответствующий уезд. Вот что должно быть среди документов:

заявление на замену водительского удостоверения;

документ, что удостоверяет личность;

фотография;

действующие водительские права;

подтверждение оплаты за новое водительское удостоверение.

Форму можно скачать заранее или заполнить уже в управлении.

Нужно ли украинцам заменять водительские права?

Сейчас украинцы в Польше могут получить временную защиту, срок действия которой продлен до 4 марта 2028 года. Согласно общеевропейским правилам, беженцам с временной защитой не нужно менять водительские права на национальные – можно пользоваться украинскими.

Но если временной защиты нет или человек ее утратил, вступает в силу общий порядок. В Польше после 185 дней пребывания в стране водительские права необходимо обменять на польские. За нарушение правил предусмотрен штраф от 1500 злотых, который в суде может достигать 30 000 злотых, а также запрет на вождение.