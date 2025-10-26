Минусы жизни в Хорватии: украинка назвала 5 основных нюансов
- Украинка, которая живет в Хорватии, отметила, что основные минусы жизни там включают высокие цены, платные дороги, дорогое жилье, сложность поиска работы после летнего сезона и ограниченный выбор напитков в заведениях.
- Она подчеркнула, что трудно найти жилье для долгосрочной аренды, а плата за дороги может достигать 10 евро за поездку в обе стороны.
Украинка, которая месяц живет в Хорватии, рассказала о минусах этой страны. Говорится о ценах, платных дорогах, дорогом жилье, сложности поиска работы после летнего сезона и маленьком выборе напитков в заведениях.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на nchuua. В то же время девушка отметила, что жизнь в Хорватии имеет немало плюсов.
Что стоит знать о жизни в Хорватии?
Первый минус, который назвала украинка – это цены. Ведь по сравнению с Украиной на все достаточно большая стоимость. В частности, продукты, бытовые мелочи и так далее. Также недостатком девушка считает платные дороги, хотя подчеркивает, что они есть по всей Европе.
Если планируете путешествовать по стране на авто, то будьте готовы тратиться на оплату трасс. В среднем за одну поездку из одного города в другой мы тратим 10 евро в обе стороны,
– поделилась она.
Следующий недостаток – трудности в поиске жилья. Большинство квартир сдают только до туристического сезона, а с его началом увеличивают цены для туристов. Именно для долгосрочной аренды – выбор маленький.
Также трудно найти работу после окончания лета. Вакансий почти нет даже в крупных городах.
Еще один большой минус лично для меня – это выбор кофе и напитков. Если вы привыкли к кафе с десятками позиций в меню, здесь этого не найдешь,
– добавила украинка.
Почему в Хорватии уменьшилось количество туристов?
Издание Croatia week сообщает, что с переходом страны на евро в 2023 году количество туристов в Хорватии уменьшается. В частности, Далмация, Истрия, Сплит и Дубровник, которые ранее были популярными среди отдыхающих, потеряли часть гостей.
Отмечается, что сейчас туристы выбирают более бюджетные страны. В частности, говорится об Албании, Черногории, Болгарии. Особенно сильно спрос упал среди туристов из Германии, Словакии и Венгрии, которые ездили в Хорватию на авто.
Какой пляж Хорватии называют самым красивым в Европе?
Пляж Punta Rata в городке Брела на Адриатическом побережье Хорватии называют самым красивым в Европе. Туристы, которые его посещали, считают его "раем на земле". В частности, там есть кристально чистая вода, зеленые сосны и скалы.
Известно, что в 2004 году американский журнал Forbes признал Punta Rata одним из 10 самых красивых пляжей в мире.
Однако Брелу стоит посетить не только из-за Punta Rata, но и из-за набережной Lungomare. В целом этот городок считается лечебным курортом.