Минусы жизни в Хорватии: украинка назвала 5 основных нюансов

Украинка, которая месяц живет в Хорватии, рассказала о минусах этой страны. Говорится о ценах, платных дорогах, дорогом жилье, сложности поиска работы после летнего сезона и маленьком выборе напитков в заведениях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на nchuua. В то же время девушка отметила, что жизнь в Хорватии имеет немало плюсов.

Читайте также Высокие налоги и очень медленный темп жизни: 5 минусов жизни в Испании

Что стоит знать о жизни в Хорватии?

Первый минус, который назвала украинка – это цены. Ведь по сравнению с Украиной на все достаточно большая стоимость. В частности, продукты, бытовые мелочи и так далее. Также недостатком девушка считает платные дороги, хотя подчеркивает, что они есть по всей Европе.

Если планируете путешествовать по стране на авто, то будьте готовы тратиться на оплату трасс. В среднем за одну поездку из одного города в другой мы тратим 10 евро в обе стороны,

– поделилась она.

Следующий недостаток – трудности в поиске жилья. Большинство квартир сдают только до туристического сезона, а с его началом увеличивают цены для туристов. Именно для долгосрочной аренды – выбор маленький.

Украинка рассказала о минусах Хорватии: смотрите видео

Также трудно найти работу после окончания лета. Вакансий почти нет даже в крупных городах.

Еще один большой минус лично для меня – это выбор кофе и напитков. Если вы привыкли к кафе с десятками позиций в меню, здесь этого не найдешь,

– добавила украинка.

Почему в Хорватии уменьшилось количество туристов?

Издание Croatia week сообщает, что с переходом страны на евро в 2023 году количество туристов в Хорватии уменьшается. В частности, Далмация, Истрия, Сплит и Дубровник, которые ранее были популярными среди отдыхающих, потеряли часть гостей.

Отмечается, что сейчас туристы выбирают более бюджетные страны. В частности, говорится об Албании, Черногории, Болгарии. Особенно сильно спрос упал среди туристов из Германии, Словакии и Венгрии, которые ездили в Хорватию на авто.

Какой пляж Хорватии называют самым красивым в Европе?