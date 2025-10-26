Мінуси життя у Хорватії: українка назвала 5 основних нюансів

Українка, яка місяць живе у Хорватії, розповіла про мінуси цієї країни. Мовиться про ціни, платні дороги, дороге житло, складність пошуку роботи після літнього сезону та маленький вибір напоїв у закладах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на nchuua. Водночас дівчина зауважила, що життя у Хорватії має чимало плюсів.

Що варто знати про життя у Хорватії?

Перший мінус, який назвала українка – це ціни. Адже у порівнянні з Україною на усе досить велика вартість. Зокрема, продукти, побутові дрібниці і так далі. Також недоліком дівчина вважає платні дороги, хоча підкреслює, що вони є по всій Європі.

Якщо плануєте подорожувати країною на авто, то будьте готові витрачатися на оплату трас. У середньому за одну поїздку з одного міста в інше ми витрачаємо 10 євро в обидві сторони,

– поділилася вона.

Наступний недолік – труднощі у пошуку житла. Більшість квартир здають лише до туристичного сезону, а з його початком збільшують ціни для туристів. Саме для довгострокової оренди – вибір маленький.

Українка розповіла про мінуси Хорватії: дивіться відео

Також важко знайти роботу після закінчення літа. Вакансій майже немає навіть у великих містах.

Ще один великий мінус особисто для мене – це вибір кави та напоїв. Якщо ви звикли до кав'ярень з десятками позицій у меню, тут цього не знайдеш,

– додала українка.

Чому у Хорватії зменшилась кількість туристів?

Видання Croatia week повідомляє, що з переходом країни на євро у 2023 році кількість туристів у Хорватії зменшується. Зокрема, Далмація, Істрія, Спліт і Дубровник, які раніше були популярними серед відпочивальників, втратили частину гостей.

Зазначається, що зараз туристи обирають бюджетніші країни. Зокрема, мовиться про Албанію, Чорногорію, Болгарію. Особливо сильно попит впав серед туристів з Німеччини, Словаччини та Угорщини, які їздили в Хорватію на авто.

