Мінуси життя у Хорватії: українка назвала 5 основних нюансів
- Українка, яка живе у Хорватії, зазначила, що основні мінуси життя там включають високі ціни, платні дороги, дороге житло, складність пошуку роботи після літнього сезону та обмежений вибір напоїв у закладах.
- Вона підкреслила, що важко знайти житло для довгострокової оренди, а плата за дороги може сягати 10 євро за поїздку в обидві сторони.
Українка, яка місяць живе у Хорватії, розповіла про мінуси цієї країни. Мовиться про ціни, платні дороги, дороге житло, складність пошуку роботи після літнього сезону та маленький вибір напоїв у закладах.
Про це пише 24 Канал з посиланням на nchuua. Водночас дівчина зауважила, що життя у Хорватії має чимало плюсів.
Що варто знати про життя у Хорватії?
Перший мінус, який назвала українка – це ціни. Адже у порівнянні з Україною на усе досить велика вартість. Зокрема, продукти, побутові дрібниці і так далі. Також недоліком дівчина вважає платні дороги, хоча підкреслює, що вони є по всій Європі.
Якщо плануєте подорожувати країною на авто, то будьте готові витрачатися на оплату трас. У середньому за одну поїздку з одного міста в інше ми витрачаємо 10 євро в обидві сторони,
– поділилася вона.
Наступний недолік – труднощі у пошуку житла. Більшість квартир здають лише до туристичного сезону, а з його початком збільшують ціни для туристів. Саме для довгострокової оренди – вибір маленький.
Також важко знайти роботу після закінчення літа. Вакансій майже немає навіть у великих містах.
Ще один великий мінус особисто для мене – це вибір кави та напоїв. Якщо ви звикли до кав'ярень з десятками позицій у меню, тут цього не знайдеш,
– додала українка.
Чому у Хорватії зменшилась кількість туристів?
Видання Croatia week повідомляє, що з переходом країни на євро у 2023 році кількість туристів у Хорватії зменшується. Зокрема, Далмація, Істрія, Спліт і Дубровник, які раніше були популярними серед відпочивальників, втратили частину гостей.
Зазначається, що зараз туристи обирають бюджетніші країни. Зокрема, мовиться про Албанію, Чорногорію, Болгарію. Особливо сильно попит впав серед туристів з Німеччини, Словаччини та Угорщини, які їздили в Хорватію на авто.
Який пляж Хорватії називають найкрасивішим у Європі?
Пляж Punta Rata у містечку Брела на Адріатичному узбережжі Хорватії називають найкрасивішим у Європі. Туристи, які його відвідували, вважають його "раєм на землі". Зокрема, там є кришталево чиста вода, зелені сосни та скелі.
Відомо, що у 2004 році американський журнал Forbes визнав Punta Rata одним з 10 найкрасивіших пляжів у світі.
Однак Брелу варто відвідати не лише через Punta Rata, а й через набережну Lungomare. Загалом це містечко вважається лікувальним курортом.