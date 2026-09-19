"Выжить невозможно": украинка рассказала о плюсах и минусах Швеции для беженцев

Украинка Асият Дорохова переехала в Швецию и делится своим опытом жизни там. И несмотря на то, что беженцам там предлагают хорошие условия и выплаты, все же есть несколько недостатков, с которыми смогут смириться далеко не все.

Швеция – довольно популярный выбор страны для эмиграции среди украинцев. Но прежде чем паковать чемоданы, лучше узнать обо всех нюансах жизни там. Об этом украинка рассказывает в своих социальных сетях.

Что нужно знать перед переездом в Швецию?

Персональный код

Беженцам и эмигрантам после приезда в Швецию очень важно получить персональный код, ведь именно он открывает немало возможностей. Впрочем, его не выдают сразу: получить его можно только через год пребывания в стране.

Без персонального номера, то есть идентификационного, который сразу тебе не дадут, ты не можешь даже легко и быстро арендовать себе жилье. И многое другое тоже не можешь. Даже скидки в магазинах ты не можешь получить без персонального номера,

– пояснила украинка.

Помощь от государства

Женщина отметила, что на помощь, которую беженцы получают от государства, "выжить невозможно". Но ситуация меняется после того, как через год человеку присваивают персональный код. Он открывает больше возможностей в сфере трудоустройства, а также увеличивает размер помощи.

За вас продолжают оплачивать квартиру, если вы не работаете, но при этом ваша помощь на одного человека увеличивается, и вы получаете на взрослого почти 500 евро,

– рассказала она.

Работа

Блогерша предупреждает, что найти работу в Швеции совсем не просто. И сложность поиска напрямую зависит от знания шведского или английского языков.

Медицина

В Швеции попасть к врачу – это настоящий квест, и на прием придется ждать неделями, а порой даже месяцами. А чтобы сдать анализы, придется заплатить довольно большие деньги.

Впрочем, в некоторых случаях лечение бесплатное, как и определенные операции. Это касается прежде всего ситуаций, когда заболевание серьезное. Украинка утверждает, что за операцию, которая стоит несколько сотен тысяч гривен в Украине, в Швеции нужно заплатить столько же, сколько за посещение врача – всего 30 евро.

Поиск жилья

Еще одно преимущество жизни в Швеции – это помощь от государства с жильем и даже покупкой продуктов.

С самого начала вы получаете бесплатное жилье. Сначала оно временное, затем это квартира. И вы живете совершенно бесплатно в квартире. И еще получаете что-то на питание. И этой помощи при умеренном расходе может хватить,

– рассказала блогерша.

Кроме того, в Швеции достаточно дешевых магазинов, которые часто открывают при церквях. Там обычно продают продукты, у которых скоро истечет срок годности, но по очень низким ценам.

Обучение

Швеция предоставляет беженцам возможность бесплатно изучать язык, а после этого можно так же бесплатно поступить в университет. И возраст не имеет значения: все, что нужно, – это знание шведского и английского языков, а также наличие аттестата о среднем образовании.

Что следует знать мигрантам в Швеции?

Недавно Швеция значительно увеличила финансовую мотивацию для мигрантов, желающих вернуться на родину – и сейчас сумма на одного взрослого человека может достигать 32 тысяч евро. Впрочем, воспользоваться этой помощью могут только те заявители, которые соответствуют определенным требованиям.

В частности, необходимо иметь действующий шведский вид на жительство.