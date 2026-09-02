Новые правила вступают в силу уже с 1 января 2026 года, и согласно им взрослый человек может получить до 32 тысяч евро, а семья – до 55 тысяч евро за возвращение на родину из Швеции. Для этого необходимо добровольно выразить желание уехать, а также заявитель должен соответствовать нескольким требованиям, пишет Blic.

Кому именно из мигрантов могут заплатить за выезд?

Обновленная программа вызвала у мигрантов мгновенный интерес – статистика показывает, что уже к середине февраля поступило 272 обращения. Впрочем, 82 заявителям отказали. Еще за несколько последующих недель число желающих выросло даже сильнее – ориентировочно до 370 человек.

Но несмотря на представления об оплате мигрантам выезда, воспользоваться программой могут далеко не все иностранцы, которые сейчас находятся в Швеции. Одно из основных и обязательных требований – это наличие действующего шведского вида на жительство.

К слову, получить деньги можно не только за возвращение на родину, но и за переезд в страну, где гарантировано право на легальное пребывание. Но эта страна не может быть другим государством ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарией.

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Фиксированные суммы распределяются так:

один взрослый человек – до 32 тысяч евро;

супружеская пара (в официальном или гражданском браке) – примерно 45,7 тысячи евро

на одного ребенка – около 2,3 тысячи евро дополнительно.

При этом максимальная сумма выплаты не может превышать 55 000 евро. Однако до масштабного пересмотра тарифов помощь на выезд была гораздо скромнее: взрослый человек мог рассчитывать примерно на 900 евро. Таким образом, выплата выросла в 35 раз.

Такой шаг в правительстве Швеции объясняют стремлением дать людям, которые не смогли интегрироваться в общество, шанс начать новую жизнь на родине. Также Стокгольм надеется, что репатрианты смогут внести положительный вклад в экономику и рынок труда своих стран.

Система добровольного возвращения не нова – она действует в королевстве еще с 1984 года. Впрочем, до недавнего времени этим механизмом пользовались совсем немногие люди.