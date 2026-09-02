Нові правила діють вже з 1 січня 2026 року, і згідно з ними, доросла людина може отримати до 32 тисяч євро, а родина – до 55 тисяч євро за повернення на батьківщину зі Швеції. Для цього потрібно зголоситися зробити це добровільно, а також заявник повинен відповідати кільком вимогам, пише Blic.

Кому саме з мігрантів можуть заплатити за виїзд?

Оновлена програма викликала у мігрантів миттєвий інтерес – статистика показує, що вже до середини лютого надійшли 272 звернення. Втім, 82 заявникам відмовили. Ще за кілька наступних тижнів число охочих зросло навіть сильніше – орієнтовно до 370 людей.

Та попри уявлення про оплату мігрантам виїзду, скористатися програмою можуть далеко не всі іноземці, що зараз перебувають у Швеції. Одна з основних і обов'язкових вимог – це наявність чинного шведського дозволу на проживання.

До слова, отримати гроші можна не тільки за повернення на рідну землю, але й за переїзд до країни, де гарантовано право на легальне перебування. Але ця країна не може бути іншою державою ЄС, Європейського економічного простору чи Швейцарії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Фіксовані суми розподіляються так:

одна доросла людина – до 32 тисяч євро;

подружня пара (в офіційному чи цивільному союзі) – приблизно 45,7 тисячі євро

на одну дитину – близько 2,3 тисячі євро додатково.

При цьому максимальна сума виплати не може перевищувати 55 000 євро. Але до масштабного перегляду тарифів підтримка за виїзд була набагато скромнішою: доросла людина могла розраховувати орієнтовно на 900 євро. Відтак, виплата зросла в 35 разів.

Такий крок в уряді Швеції пояснюють прагненням дати людям, що не змогли інтегруватися у суспільство, шанс на початок нового життя вдома. Також Стокгольм сподівається, що репатріанти зможуть зробити позитивний внесок в економіку та ринок праці своїх держав.

Система добровільного повернення не нова – вона діє в королівстві ще з 1984 року. Втім, донедавна цим механізмом користувалося зовсім небагато людей.