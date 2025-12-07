"Для меня это огромный минус": украинка раскрыла реалии жизни в Валенсии
- Украинка, которая живет в Валенсии, указала на недостаток громких празднований с фейерверками в марте, которые продолжаются весь месяц.
- Валенсия является одним из самых дорогих городов Испании, растут цены на жилье, а языковые барьеры с местными диалектами затрудняют общение.
Валенсия – это очень популярный регион Испании, где отдыхают каждый год миллионы людей. Но об одном недостатке страны часто не знают украинцы, перебирающиеся в страну –и потом он оказывается довольно неприятным сюрпризом.
Украинка, что уже в течение длительного времени живет в Валенсии, заметила один необычный недостаток, о котором большинство людей, впервые попадающих в этот регион Испании, даже не догадываются, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.
Какие есть недостатки жизни в Валенсии?
Первый минус для украинцев в Валенсии – это март. Оказывается, этого месяца Испания превращается в одно громкое празднование, что не стихает в течение всего месяца, – с салютами и петардами.
И вы знаете, когда это день, два, пять, неделю – это еще хоть как-то можно пережить. Но не когда это каждый день почти месяц – они и днем, и утром, и ночью все это взрывают,
– пожаловалась украинка.
Для блогера это огромный минус региона – и поэтому она советует или на весь март куда-то ехать, или же вообще не приезжать в Валенсию.
Второй минус – это высокие цены. Валенсия на уровне с Барселоной и Мадридом считается одним из самых дорогих городов во всей Испании. И жилье, и цены в ресторанах точно не порадуют ценниками. Впрочем, по сравнению с ценами во многих других европейских странах – например, с Германией, в Испании все еще дешево.
Украинка рассказала о минусах Валенсии: смотрите видео
И украинка заметила, что в Валенсии все дорожает: еще год назад можно было арендовать квартиру за 1300 евро. Сейчас же цены на жилье такого же качества стартуют уже от 1800 евро. Кроме того, перед приездом в Валенсию стоит быть готовыми к тому, что там далеко не все говорят на испанском. В стране есть немало языков и диалектов, которые настолько сильно отличаются между собой, что понять их очень трудно.
Поэтому испанцы всегда говорят: "Я знаю испанский и, например, в Валенсии – валенсиано". Эти два языка совершенно разные, и кто не знает валенсиано, может даже что-то не понимать,
– рассказала девушка.
А вот английский в Испании знают далеко не все.
