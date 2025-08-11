"Экстремально дорого": украинка сравнила цены в Нидерландах и Украине
- Аренда однокомнатной квартиры-студии в Нидерландах стоит от 1000 евро в месяц, без коммунальных услуг, и нужно оставить задаток в размере 3-5 месяцев аренды.
- Цены на продукты в Нидерландах на 20-30% дороже, чем в Украине, но заработная плата позволяет покрывать эти расходы.
Украинка Анна Дейнеко, которая сейчас проживает в Нидерландах, рассказала об основных расходах в этой стране. Самым дорогим пунктом, конечно же, является жилье.
Цены на еду там тоже достаточно "кусачие". Об этом Анна указала в комментарии для 24 Канал.
Какие цены в Нидерландах?
Анна Дейнеко сообщила, что в Нидерландах очень дорогая жизнь.
Несмотря на то что в Украине ощутимо выросли цены на все, в Нидерландах экстремально дорого,
– отметила Анна.
Она рассказала, что аренда однокомнатной квартиры-студии стоит от 1000 евро в месяц, не учитывая коммунальные услуги.
Кроме того, за жилье нужно отдать большой задаток, эквивалентный 3 – 5 месяцам суммы аренды.
Относительно цен на продукты, то питаться в Нидерландах также дороже, чем в Украине.
Еда дороже где-то на 20-30%, смотря что именно. Но и зарплаты здесь соответствующие. Если вы здесь вдвоем, то в целом на все хватает и даже остается, даже если ты получаешь минимальную зарплату,
– рассказала украинка.
Анна добавила, что в целом один человек может зарабатывать в Нидерландах как минимум около 2 000 евро.
