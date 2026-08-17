В Бельгии строители нашли клад на сумму 9 миллионов евро: кому он достанется

В Бельгии строители во время ремонта дома случайно обнаружили тайник с золотом, замурованный в стенах подвала. Его стоимость составляет 9 миллионов евро.

В Восточной Фландрии строители занимались сверлением отверстий для прокладки новых канализационных труб на территории дома. И во время работы они случайно обнаружили замурованные монеты и золотые слитки, пишет BBC.

Что известно о кладе, найденном в Бельгии?

Клад, стоимостью примерно 9 миллионов евро, обнаружили строители во время прокладки канализационных труб, и сейчас остро встал вопрос о том, кто именно должен получить эти деньги. Дело в том, что право претендовать на него имеют и строители, и местная благотворительная организация, которой принадлежит участок.

После начала расследования полиции уже пришлось предупредить людей, чтобы те не приходили на место происшествия в поисках других сокровищ. Там отметили, что дом уже "перевернули с ног на голову", а все найденное золото уже перевезли в безопасное место.

Строители, среди которых был и 18-летний парень, подрабатывавший на лето, нашли клад во время работы над фундаментом дома. После этого они сообщили полиции о находке и пояснили, что не рассматривали вариант оставить деньги себе. А полиция выразила надежду, что средства окажутся "в нужных руках" и изменят жизнь людей.

Согласно бельгийскому законодательству, у владельца есть пять лет, чтобы заявить о своих правах на клад, однако местная прокуратура пока вообще не догадывается, кто же это может быть. Если же владелец не появится, то гражданское законодательство предусматривает следующее развитие событий: деньги будут поделены между тем, кто их нашел, и владельцем территории.

Важно! Это правило будет применено только в том случае, если не будет установлено, что деньги связаны с преступной деятельностью.