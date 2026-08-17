У Східній Фландрії будівельники займалися свердлінням отворів для прокладення нових каналізаційних труб на території будинку. І під час роботи вони випадково розшукали замуровані монети та золоті злитки, пише BBC.

Що відомо про скарб, знайдений у Бельгії?

Скарб, що вартий приблизно 9 мільйонів євро, розшукали будівельники під час проведення каналізаційних труб, і зараз гостро постало питання про те, хто саме має отримати ці гроші. Річ у тому, що право претендувати на нього мають і будівельники, і місцева благодійна організація, якій належить ділянка.

Після того як почалося розслідування, поліції вже довелося попередити людей, аби ті не приходили на місце події в пошуках інших скарбів. Там зазначили, що будинок вже "перевернули догори дном", а усе знайдене золото вже перевезли у безпечне місце.

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Будівельники, серед яких був і 18-річний хлопець, що підробляв на літо, знайшли скарб під час роботи над фундаментом дому. Після цього вони повідомили поліцію про знахідку та пояснили, що не розглядали варіант залишити гроші собі. А поліція висловила сподівання, що кошти опиняться "у потрібному місці" та змінять життя людей.

За бельгійськими законами власник має п'ять років, аби заявити про свої права на скарб, проте місцева прокуратура поки що взагалі не здогадується, хто ж це може бути. Якщо ж власник не з'явиться, тоді цивільне законодавство передбачає такий розвиток подій: гроші поділять між тим, хто його знайшов та власником території.

Важливо! Це правило застосують лише у випадку, якщо не буде встановлено, що гроші пов'язані зі злочинною діяльністю.