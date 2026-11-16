Циклон Talia несе в Європу руйнівний вітер: у цих регіонах буде найнебезпечніше

Погода в Європі вже найближчими днями може погіршитися через активізацію циклонів над Атлантикою. З 16 по 18 листопада у кількох країнах пориви вітру сягатимуть у деяких місцях 70 – 140 кілометрів на годину.

Особливо складна ситуація з погодою зараз прогнозується у західній та центральній частинах Європи, пише DobraPogoda24.pl. Основним фактором поганої погоди буде циклон "Талія" – він принесе опади та штормовий вітер.

Коли погіршиться погода у Європі?

Негода торкнеться Ірландії, Великої Британії, Бельгії, півдня Нідерландів, Німеччини, Швейцарії та південних районів Польщі. А ось найсильніші пориви вітру варто очікувати в гірських та передгірних регіонах. В окремих місцях вітер може виявитися навіть потужнішим за прогнозований.

17 – 18 листопада штормова погода буде зберігатися у Німеччині, Франції, Бельгії, Швейцарії, Чехії та на півдні Польщі. Сильний вітер буде валити дерева, пошкоджувати дахи будівель та може обривати лінії електропередач. Водіїв попереджають, що гілки, що падають з дерев, можуть перекривати дороги. Тим часом мешканці окремих районів можуть залишитися без електрики.

Вплине негода також і на роботу аеропортів. Через сильний вітер можливі затримки та скасування рейсів, тож мандрівникам радять враховувати ці погодні умови під час планування поїздок.

А ось у сусідній з Україною Польщі найсильніша негода вируватиме 17 – 18 листопада на півдні країни – передусім у передгірних та гірських районах. Тут вітер може спричинити серйозні пошкодження.