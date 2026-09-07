Майже половина людей у США самотні: українка розкрила несподівану причину

Зараз у США 46% усіх дорослих людей – тобто майже половина – не перебувають у шлюбі. Але ще 50 років тому таких людей було лише 28%.

Українка, що живе в США вже 8 років, вважає, що основною причиною, чому американці часто самотні, є індивідуалізм та ставлення до роботи. Про це та кілька інших факторів блогерка Христина розповіла на своєму YouTube-каналі.

Чому в США люди часто самотні?

Однією з причин, чому в США люди не поспішають одружуватися чи й взагалі шукати пару, блогерка називає те, що в країні змалку заохочують самостійність. І для молодої людини звична послідовність дій у житті така: освіта, кар'єра, фінансова стабільність та подорожі, і лише потім – родина.

І самотність у 30, 35 чи навіть 40 років зовсім не видаються там дивними та не сприймаються як соціальна невдача.

Та окрім прагнення до індивідуалізму важливим фактором є й гроші: житло, медицина, догляд за дітьми та інші витрати роблять створення родини справді дорогими. Ще на початку 1990-х років середнім віком покупки першого житла у США було 28 років, а зараз він становить вже близько 40 років.

Не сприяє побудові стосунків і шалений темп роботи: багато американців працюють понаднормово, або й взагалі мають дві роботи. Після такого насиченого робочого дня сил на спілкування чи побачення часто не залишається. Часто друзі та потенційні партнери також живуть на великій відстані одне від одного, а затори ще більше ускладнюють зустрічі.

Українка розповіла, чому американці часто самотні: дивіться відео

Тим часом в американській культурі дуже звичним є поверхневе спілкування – small talk, що вже складніше перевести у справжню близькість. Блогерка порівняла таке спілкування з персиками: нібито відкриті та привітні зовні, але мають "кісточку" всередині, дістатися до якої зовсім непросто.

Ще більше ускладнюють ситуацію зі знайомствами часті переїзди: американцям досить часто доводиться змінювати не тільки міста, але й штати через навчання, кращі можливості та роботу. І після кожного такого переїзду починати соціальне життя доводиться заново.

І стосується така самотність не лише романтичного життя, пише Washington Post. У 2025 році лише 30% американців спілкувалися з друзями наживо щодня, порівняно з 38% ще десять років тому.

Частково це пов'язано з тим, що з'явилося значно більше способів розважатися та спілкуватися, не покидаючи дому. Водночас останніми роками у США відчувається і падіння кількості так званих "третіх місць" – просторів окрім дому та роботи, де люди можуть зустрічатися та спілкуватися.