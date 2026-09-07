Украинка, проживающая в США уже 8 лет, считает, что основной причиной того, почему американцы часто одиноки, являются индивидуализм и отношение к работе. Об этом и о нескольких других факторах блогерша Кристина рассказала на своем YouTube-канале.

Почему в США люди часто одиноки?

Одной из причин, почему в США люди не спешат жениться или вообще искать пару, блогерша называет то, что в стране с детства поощряют самостоятельность. И для молодого человека привычная последовательность действий в жизни такова: образование, карьера, финансовая стабильность и путешествия, и только потом – семья.

И одиночество в 30, 35 или даже 40 лет там вовсе не кажется странным и не воспринимается как социальная неудача.

Но помимо стремления к индивидуализму важным фактором являются и деньги: жилье, медицина, уход за детьми и другие расходы делают создание семьи действительно дорогостоящим. Еще в начале 1990-х годов средний возраст покупки первого жилья в США составлял 28 лет, а сейчас он составляет уже около 40 лет.

Не способствует построению отношений и бешеный темп работы: многие американцы работают сверхурочно или вообще имеют две работы. После такого насыщенного рабочего дня сил на общение или свидания часто не остается. Часто друзья и потенциальные партнеры также живут на большом расстоянии друг от друга, а пробки еще больше затрудняют встречи.

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Украинка рассказала, почему американцы часто одиноки: смотрите видео

Между тем в американской культуре очень распространено поверхностное общение – small talk, что уже сложнее превратить в настоящую близость. Блогерша сравнила такое общение с персиками: вроде бы открытые и приветливые снаружи, но с "косточкой" внутри, добраться до которой совсем не просто.

Еще больше осложняют ситуацию с знакомствами частые переезды: американцам довольно часто приходится менять не только города, но и штаты из-за учебы, лучших возможностей и работы. И после каждого такого переезда начинать социальную жизнь приходится заново.

И касается такое одиночество не только романтической жизни, пишет Washington Post. В 2025 году лишь 30% американцев общались с друзьями вживую ежедневно, по сравнению с 38% еще десять лет назад.

Отчасти это связано с тем, что появилось гораздо больше способов развлекаться и общаться, не выходя из дома. В то же время в последние годы в США наблюдается сокращение числа так называемых "третьих мест" – пространств помимо дома и работы, где люди могут встречаться и общаться.