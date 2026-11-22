Вже кілька століть у невеликому селі неподалік від Кракова будинки щільно вишикувані вздовж 9-кілометрової дороги. А вже за ними простягаються поля – і навіть зараз село зберегло свою первісну структуру.

Зараз село Сулошова вважається одним із найбільш незвичних селищ у Європі, пише GameStar. І мешканці цього селища свого часу стали частиною одного з найцікавіших містобудівних експериментів Середньовіччя.

Чому село Солушова таке довге?

Більшість традиційних населених пунктів розросталися навколо центральної ринкової площі – і так утворювали розгалужену систему вуличок та кварталів. А ось у Солушові практично все зосереджене навколо однієї головної осі – воєводської дороги №773.

Громадські установи, магазини та житлові будинки розташовані обабіч звивистої дороги, що простягається майже на 9 кілометрів. А за будинками простягаються довгі сільськогосподарські ділянки у вигляді вузьких та довгих смуг. З висоти усе село нагадує величезну мозаїку.

Незвичайна структура селища ґрунтується на формі сільського розселення, що в Польщі називалася Ulicówka. Українською це можна перекласти як "село вздовж дороги" чи "вуличне село".

Такий тип планування був досить поширений у Середньовіччі, адже давав можливість розв'язати одразу дві логістичні проблеми: кожне господарство мало доступ до головного транспортного шляху, а також орні землі прямо за своїм домом.

Відповідно до місцевих переказів, один з кракіських князів колись передав ці землі лицарю Сулошу як винагороду – і саме так заклали основу майбутнього населеного пункту.