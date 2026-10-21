Чи вистачить 2 тисяч євро: який дохід у Німеччині вважають середнім

У Німеччині належність до середнього класу залежить не лише від суми доходу, а й від того, скільки людей живе в домогосподарстві. Для людини, яка живе сама, межа середнього рівня починається приблизно від 1 940 євро чистого доходу на місяць.

Такі розрахунки оприлюднив Німецький економічний інститут IW у жовтні 2026 року. Водночас вони базуються на найновіших доступних даних EU-SILC про доходи за 2024 рік, тому йдеться не про прогноз зарплат на 2026 рік, а про оцінку місця людини у розподілі доходів.

Який дохід вважають середнім?

За основу IW бере медіанний еквівалентний чистий дохід домогосподарства – 2 419 євро на місяць. Для людини, яка живе сама, до середнього класу у вузькому розумінні належать ті, хто має від приблизно 1 940 до 3 630 євро чистого доходу щомісяця.

Дохід, нижчий за приблизно 1 450 євро, IW відносить до категорії відносно низьких. Від 1 450 до 1 940 євро – це нижня частина середнього класу, від 3 630 до 6 050 євро – верхня.

Якщо ж чистий місячний дохід людини перевищує приблизно 6 050 євро, за методикою IW вона належить до відносно заможних. До цієї групи потрапляють близько 4% населення.

Скільки потрібно парі або сім'ї з дітьми

Для сімей ті самі межі не можна просто застосувати до кожного члена окремо. IW враховує, що спільне проживання дозволяє ділити частину витрат – наприклад, на житло, кухню чи побутову техніку.

Для пари без дітей середнім у вузькому розумінні буде загальний чистий дохід приблизно від 2 900 до 5 440 євро на місяць. Дохід понад 9 070 євро вже відповідає категорії відносно високих.

Для двох дорослих з однією дитиною віком до 14 років середній діапазон становить приблизно 3 480 – 6 530 євро, а понад 10 890 євро – високий дохід.

Якщо у сім'ї двоє дорослих і двоє дітей до 14 років, до середнього класу за цією методикою належить домогосподарство із чистим доходом приблизно від 4 060 до 7 620 євро на місяць. Відносно високим вважається дохід понад 12 700 євро.

Для одного з батьків із дитиною до 14 років середній діапазон становить приблизно 2 520 – 4 720 євро, а відносно високий починається приблизно від 7 860 євро на місяць.

Чому суми для сімей відрізняються

Для порівняння різних домогосподарств IW використовує модифіковану шкалу OECD. Перший дорослий має коефіцієнт 1, кожна наступна людина віком від 14 років – 0,5, а дитина до 14 років – 0,3.

Тому для сім'ї з підлітком віком від 14 років суми будуть іншими, ніж для сім'ї з маленькою дитиною. Саме склад домогосподарства визначає, який загальний дохід відповідає тому самому рівню життя.

При цьому розрахунок показує рівень поточного доходу, а не загальне багатство людини. Наявність заощаджень чи вартість нерухомості не додають до доходу як активи, а регіональні відмінності у вартості життя також не враховуються.

Як змінюються зарплати у Німеччині

Окремо Федеральне статистичне відомство Німеччини повідомляє, що реальні заробітки у другому кварталі 2026 року були на 1,5% вищими, ніж за аналогічний період попереднього року. Номінальні зарплати зросли на 4,1%, тоді як споживчі ціни – на 2,5%.

У першому кварталі 2026 року реальні заробітки зросли на 1,8% у річному вимірі. Тобто в обох кварталах середнє зростання номінальних заробітків випереджало інфляцію.