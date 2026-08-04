Через одну річ літак може здійснити аварійну посадку: не кладіть це в багаж

Всього кілька пристроїв, які знайдуться практично в кожного українця, можуть призвести до того, що літаку доведеться здійснити аварійну посадку – і все через те, що пасажири необачно кладуть їх у зареєстрований багаж.

Туристів застерігають уважніше ставитися до перевезення кількох дуже популярних пристроїв у літаках – а саме тих, що містять літієві батареї. Річ у тому, що вони можуть стати причиною аварійних ситуацій у польоті, пише The Sun.

Що не можна класти у зареєстрований багаж літака?

Нещодавно літакові авіакомпанії Swiss International Air Lines, що летів з Цюриха до Нью-Йорка, довелося аварійно зупинитися в американському місті Бангор через задимлення у салоні. Згодом з'ясувалося, що дим з'явився через пошкоджений зарядний футляр бездротових навушників, що упав між кріслами, застряг там та перегрівся. Саме через цей інцидент екіпаж ухвалив рішення про термінову посадку літака.

Управління цивільної авіації Великої Британії повідомляє, що кількість інцидентів, пов'язаних з літієвими батареями, останнім часом серйозно зросла. Такі акумулятори використовуються не тільки у павербанках та футлярах для навушників, а ще й у десятках інших популярних пристроїв, зокрема:

електронні сигарети;

портативні електровентилятори;

колонки;

фітнес-браслети та смартгодинники;

бездротові навушники;

електронні книги;

планшети;

цифрові фотоапарати;

ноутбуки.

Дуже часто до затримок рейсів призводить саме неправильне пакування цих пристроїв. По-перше, їх ніколи не можна здавати у зареєстрований багаж, і причина досить проста. Якщо літієва батарея загориться у салоні, пожежу можна буде швидко виявити й загасити. А ось якщо це станеться у заповненому багажному відсіку, зробити це буде в рази складніше.

Водночас 36% пасажирів навіть не усвідомлюють небезпеки перевезення літієвих батарей у багажі. І це означає, що на типовому рейсі можуть неправильно перевозитися сотні приладів з такими акумуляторами.

У середньому щотижня фіксують 2 інциденти, що пов'язані з такими батареями. І часом вони призводять не лише до затримок рейсів, але й до вимушених посадок літаків.