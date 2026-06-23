2500 євро за капці на пляжі: популярний курорт ввів суворий штраф для туристів

Якщо ви хочете поїхати до одного дуже популярного і неймовірно красивого місця в Італії, до вибору взуття потрібно поставитися дуже відповідально. Адже за ляпанці, сандалі чи інше відкрите взуття миттєво випишуть штраф.

Чинкве-Терре, що з італійської перекладається як "П'ять земель" – це неймовірно популярний національний парк, що точно варто відвідати під час подорожі. Ось тільки на пішохідних стежках слід бути уважними: адміністрація парку стягує штрафи з туристів, що взувають неправильне взуття, пише People.

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За що штрафують у Чинкве-Терре?

П'ять селищ на узбережжі Італійської Рив'єри – це дуже популярне місце для мандрівників, що хочуть насолодитися чистими блакитними водами, піщаними пляжами та сонячними місцинами.

Та з 2019 року у Національному парку діють досить суворі правила щодо взуття, що туристам можуть видаватися незвичними та навіть абсурдними: за звичний літній вибір – в'єтнамки та сандалі – виписують штрафи. Закрите взуття потрібно взувати під час походів стежками.

Та причина такої вимоги досить проста: ці стежки часто бувають слизькими, а місцеві рятувальники хочуть уникнути неприємних інцидентів.

Це складні стежки, в деяких випадках схожі на гірські. Вкрай важливо мати правильне взуття!

– заявив директор парку.

Штраф за порушення правила значний і може досягати аж 2500 євро.

Попередження про штрафи можна побачити і на плакатах вздовж стежок, і на сайті під час покупки квитків онлайн. Окрім того, у парку туристів закликають дотримуватися стежок та обирати маршрути, що відповідають їхньому рівню підготовки.