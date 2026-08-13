Оштрафують на 130 доларів: туристів попереджають про незвичний закон в Туреччині

Протягом кількох останніх десятиліть Туреччина залишається одним з найпопулярніших напрямків для українців. Втім, чимало туристів виявляються неготовими до одного місцевого правила.

В деяких випадках необачних мандрівників можуть оштрафувати на неприємну суму у 130 доларів, а також затримати та допитати, пише Express. Адже в Туреччині обов'язково потрібно завжди носити з собою паспорт.

За що можуть оштрафувати у Туреччині?

Більшість мандрівників намагаються не брати з собою паспорт повсюди за кордоном через страх його загубити, і тому ховають його у надійному місці в готелі. Втім, в Туреччині краще так не робити, адже це може обернутися неприємностями.

Згідно з турецьким законодавством люди обов'язково мають завжди носити при собі документ, що посвідчує особу з фотографією. А для іноземних туристів це означає, що вони повинні мати при собі оригінал паспорта.

До слова, стосується це не лише дорослих людей – адже турецьке законодавство не передбачає мінімального віку для перевірок документів. Тож якщо ви їдете у Туреччину з родиною, з собою також потрібно носити паспорти чи свідоцтва про народження дітей.



В Туреччині при собі обов'язково потрібно мати паспорт / Фото Pexels

Якщо поліція вас зупинить, і при собі не виявиться паспорта, поліціянти можуть супроводити до місця проживання, аби ви його забрали, або ж тримати у поліційному відділку, аж поки не вдасться перевірити особу та легальний статус перебування.

А на головних дорогах по всій країні діють поліційні контрольно-пропускні пункти. Тож навіть якщо ви мандруєте між містами автобусом, таксі чи орендованим автомобілем, швидше за все, вас попросять показати паспорт.

Також для в'їзду до Туреччини ваш паспорт повинен залишатися дійсним ще принаймні 150 днів з дати прибуття, а також мати принаймні одну порожню сторінку для штампів про в'їзд та виїзд.