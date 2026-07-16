Штраф за сечовипускання і музику: що треба знати туристам перед відпочинком на пляжі в Європі

Літня поїздка за кордон практично завжди включає відпочинок на пляжі – але чимало європейських країн цього року продовжили чи запровадили низку цікавих і незвичних для туристів заборон.

Для того, аби відпочинок на пляжі не обернувся великими штрафами та неприємностями, ще перед поїздкою варто розібратися з усіма законами, що діють у різних країнах Європейського Союзу, пише Euronews.

Які незвичні штрафи діють зараз на пляжах в Європі?

Заборони на пляжне спорядження

Деякі пляжі почали забороняти різне пляжне обладнання – як-от парасольки – для того, аби захистити навколишнє середовище. Діють такі обмеження на Сардинії, в Пунта-Молентіс. Ставити не можна також альтанки та намети.

Спершу місцевий мер оголосив, що право на парасольку матимуть лише люди, що старші за 65 років, або ж діти віком до 10 років – але після негативної реакції від туристів та місцевих мешканців правила змінили. Одну пляжну парасольну можна встановити на сім'ю чи групу – але тільки за умови, що її розміщуватимуть у місці, на яке вкажуть працівники пляжу.

На іншому пляжі на Сардинії заборонено користуватися пляжними рушниками. Причина заборони полягає в тому, що вони затримують пісок, і таким чином пляж поволі спустошується. За порушення заборони доведеться заплатити 100 євро.

Заборона на куріння

Понад 600 пляжів Іспанії вже ввели заборону не лише на куріння, але й на вейпінг. Найчастіше такі заборони діють на Канарських та Балеарських островах, Сан-Себастьяні та у Барселоні.

Торік подібну загальнонаціональну заборону запровадили й у Франції – там за куріння на пляжі доведеться заплатити 135 євро. Забороняють куріння і в багатьох районах Італії.

Прогулянки в купальниках

Популярні курортні міста впроваджують все суворіші правила щодо прогулянок у купальниках на вулицях. У Сорренто, що на півдні Італії, е може призвести до 500 євро штрафу. Такі ж правила діють на Майорці, у Барселоні та в португальському місті Албуфейра.

Сечовипускання в море

Ще з 2022 року місто Віго, що розташоване на півночі Іспанії, заборонило "фізіологічне випорожнення та пляжі чи в морі". За порушення доведеться віддати 750 євро.



За сечовипускання на деяких пляжах можуть оштрафувати / Фото Pexels

Музика

Відвідувачів пляжів Португалії можуть оштрафувати на тисячі євро, якщо вони надто голосно вмикатимуть музику. Портативні колонки на пляжах заборонили ще 2023 року, і за дотриманням цього правила слідкують досить суворо.

Слони на пляжі

Якщо ви відпочиваєте у містечку Гранвілія у Франції, краще залишити свого ручного слона вдома. Після випадку 2009 року, коли мандрівний цирк дозволив слонам купатися в морі, залишаючи після себе послід у воді, слонам офіційно заборонили відвідування пляжів.

Але правила діють і щодо інших тварин: наприклад, перебувати з собаками на багатьох пляжах Італії, Франції та Хорватії дозволено лише у певний час доби: рано вранці чи пізно ввечері.