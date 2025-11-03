Нові правила у Швейцарії: низці українців відмовлятимуть у захисті
- З 1 листопада 2025 року Швейцарія не надаватиме статус захисту S українцям з семи західних областей, вважаючи їх безпечними.
- Нові правила стосуються лише тих, хто прибуде після цієї дати, тоді як вже отриманий статус залишається дійсним.
З 1 листопада у Швейцарії набули чинності нові правила надання тимчасового захисту українцям. Відтепер статус захисту S більше не надаватимуть людям із семи західних областей.
Нові правила стосуються лише тих українців, які приїдуть до Швейцарії після 1 листопада 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SRF.
Відтепер автоматичний статус захисту S не поширюється на тих, хто прибуває безпосередньо із семи західних областей України:
- Волинської,
- Рівненської,
- Львівської,
- Тернопільської,
- Закарпатської,
- Івано-Франківської,
- Чернівецької.
Як повідомляє SRF, це рішення уряд Швейцарії ухвалив ще на початку жовтня. Влада пояснила його тим, що повернення у згадані регіони вважається "прийнятним і безпечним", оскільки вони розташовані далеко від активних бойових дій.
Кого стосуються зміни?
Нові правила поширюватимуться лише на тих українців, які прибудуть до Швейцарії після 1 листопада 2025 року. Ті, хто вже отримав статус захисту S, залишаються під його дією і можуть надалі проживати, працювати та користуватися соціальними гарантіями.
Також виняток діятиме для осіб, яким необхідні особливі умови для повернення – наприклад, через стан здоров'я чи інші обставини.
В Європі змінили правила для українських біженців / Фото Unsplash
Що дає статус захисту S?
Як пише SEM, статус S у Швейцарії передбачає право на проживання, роботу, соціальну допомогу та свободу пересування. Його можуть отримати лише ті українці, які проживали на території України до 24 лютого 2022 року – дати початку повномасштабного вторгнення Росії.
За даними SRF, зміни зачеплять лише невелику частку українців – приблизно 10% тих, хто нині перебуває у Швейцарії, походять з областей, які уряд визнав безпечними.
Що буде з українцями в ЄС після 2027 року?
- Після завершення дії режиму тимчасового захисту в ЄС у 2027 році українцям допоможуть повернутися додому або отримати новий статус у країнах ЄС.
- Єврокомісія підготувала рекомендації, щоб держави-члени скоординовано завершили програму, надавши українцям варіанти залишення або повернення.