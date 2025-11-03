Нові правила у Швейцарії: низці українців відмовлятимуть у захисті

З 1 листопада у Швейцарії набули чинності нові правила надання тимчасового захисту українцям. Відтепер статус захисту S більше не надаватимуть людям із семи західних областей.

Нові правила стосуються лише тих українців, які приїдуть до Швейцарії після 1 листопада 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SRF.

Відтепер автоматичний статус захисту S не поширюється на тих, хто прибуває безпосередньо із семи західних областей України:

Волинської,

Рівненської,

Львівської,

Тернопільської,

Закарпатської,

Івано-Франківської,

Чернівецької.

Як повідомляє SRF, це рішення уряд Швейцарії ухвалив ще на початку жовтня. Влада пояснила його тим, що повернення у згадані регіони вважається "прийнятним і безпечним", оскільки вони розташовані далеко від активних бойових дій.

Кого стосуються зміни?

Нові правила поширюватимуться лише на тих українців, які прибудуть до Швейцарії після 1 листопада 2025 року. Ті, хто вже отримав статус захисту S, залишаються під його дією і можуть надалі проживати, працювати та користуватися соціальними гарантіями.

Також виняток діятиме для осіб, яким необхідні особливі умови для повернення – наприклад, через стан здоров'я чи інші обставини.



В Європі змінили правила для українських біженців / Фото Unsplash

Що дає статус захисту S?

Як пише SEM, статус S у Швейцарії передбачає право на проживання, роботу, соціальну допомогу та свободу пересування. Його можуть отримати лише ті українці, які проживали на території України до 24 лютого 2022 року – дати початку повномасштабного вторгнення Росії.

За даними SRF, зміни зачеплять лише невелику частку українців – приблизно 10% тих, хто нині перебуває у Швейцарії, походять з областей, які уряд визнав безпечними.

