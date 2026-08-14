В цих 10 країнах Європи не діє система EES: летіти можна без черг і затримок

Подорожувати до Європи українцям цього року вже не так просто, як раніше – адже в ЄС почала діяти нова система EES, що створює чималі черги в аеропортах. А сотням мандрівників через неї навіть довелося пропустити свої рейси.

Система EES передбачає, що туристи з третіх країн, що не входять до Європейського Союзу, перед в'їздом мають пройти додаткові перевірки: зісканувати відбитки пальців, закордонний паспорт та зробити фотографію. І українців ці нові правила також стосуються. Втім, у кілька країн Європи все ще можна поїхати, уникнувши виснажливих черг на паспортному контролі, пише The Independent.

Де в Європі досі не працює система EES?

В окремих пунктах пропуску запровадження нової системи в'їзду/виїзду призвело до таких безпрецедентних черг, що її довелося тимчасово поставити на паузу.

Представники авіакомпаній, аеропортів та прикордонних служб перекладають відповідальність одне на одного. Одні говорять про те, що проблема полягає у нестачі персоналу, інші звинувачують недосконалу систему. Тож у деяких аеропортах черги можуть сягати аж 5 годин.

Але кілька країн у Європі все ще не зобов'язані використовувати систему EES, адже вони не входять до Шенгенської зони. І зараз саме вони можуть стати гарною альтернативою для подорожі.

Серед країн ЄС у списку опинилися Кіпр та Ірландія. Наразі Кіпр досі не повністю інтегрований до Шенгенської зони, тож система EES там досі не працює. Натомість в Ірландії діє спеціальний виняток: систему в'їзду/виїзду можна не застосовувати до рейсів та поромів, що прямують до країни.

Ось в яких ще країнах система не діє:

Албанія;

Боснія та Герцеговина;

Північна Македонія;

Молдова;

Чорногорія;

Косово;

Сербія;

Велика Британія.

До слова, в багатьох цих країнах є міста, що входять до списку найдешевших для подорожі у Європі 2026 року.