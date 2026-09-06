Ера дешевих подорожей скінчилася: в Ryanair заявили про підвищення цін на квитки
Бюджетна авіакомпанія Ryanair відома передусім великою кількістю рейсів по Європі та низькими цінами на квитки. Але вже цього року вона скоротить кількість рейсів та може підняти вартість.
У своєму новому зимовому розкладі Ryanair планує скоротити 2 мільйони місць. Також в авіакомпанії попередили пасажирів, що через високі ціни на авіаційне паливо вартість квитків також може зрости вже наступного літа, пише Express.
Чому у Ryanair можуть підняти вартість квитків?
Скорочення на 2 мільйони місць означає, що за наступний рік Ryanair перевезе не 216, а 214 мільйонів пасажирів. Водночас це допоможе компанії уникнути збитків у 70 – 100 мільйонів євро на паливі, що зараз в авіакомпанії вважають невигідним.
Скорочення також означає, що скасувати можуть аж до 13 000 рейсів – проте у Ryanair ще не заявили, на які саме маршрути це може вплинути. Раніше авіакомпанія вже скоротила пропускну здатність у кількох європейських напрямках, а тапер попереджають, що якщо вартість пального залишатиметься високою, уникнути підвищення цін на квитки не вийде.
Іспанія постраждала від скорочення рейсів найбільше: Ryanair припинив рейси до Віго, Вальядоліда, Хереса та Тенерифе-Північ. Також Ryanair припинила сполучення з Азорськими островами у Португалії та закрила базу у грецьких Салоніках.
На Криті скасували міжсезонні рейси до Іракліона та Ханії, скоротили сполучення і з Афінами. Очікується, що лише цієї зими ці зміни призведуть до вилучення з продажу ще 70 000 місць на цих напрямках.
Ще торік Франція також втратила 25 маршрутів Ryanair та приблизно 750 000 місць – а рейси до Страсбурга та Бріва повністю скасували. Ще 20 маршрутів припинили курсувати у Брюсселі.
Зараз в Ryanair також кажуть, що пасажири зіштовхнуться з вищими цінами, якщо тиск на ціни на пальне продовжиться. Серед факторів, що сприяють підвищенню, вказали закриття Ормузької протоки та війну в Ірані.
Наразі ж авіакомпанія має певний захист за допомогою хеджування цін на паливо – це дозволяє авіакомпанії заздалегідь фіксувати ціни. Наразі й до березня 2027 року ціна зафіксована на рівні 67 доларів за барель. Але ринковою ціною Ryanair називає 140 доларів за барель.