У своєму новому зимовому розкладі Ryanair планує скоротити 2 мільйони місць. Також в авіакомпанії попередили пасажирів, що через високі ціни на авіаційне паливо вартість квитків також може зрости вже наступного літа, пише Express.

Чому у Ryanair можуть підняти вартість квитків?

Скорочення на 2 мільйони місць означає, що за наступний рік Ryanair перевезе не 216, а 214 мільйонів пасажирів. Водночас це допоможе компанії уникнути збитків у 70 – 100 мільйонів євро на паливі, що зараз в авіакомпанії вважають невигідним.

Скорочення також означає, що скасувати можуть аж до 13 000 рейсів – проте у Ryanair ще не заявили, на які саме маршрути це може вплинути. Раніше авіакомпанія вже скоротила пропускну здатність у кількох європейських напрямках, а тапер попереджають, що якщо вартість пального залишатиметься високою, уникнути підвищення цін на квитки не вийде.

Іспанія постраждала від скорочення рейсів найбільше: Ryanair припинив рейси до Віго, Вальядоліда, Хереса та Тенерифе-Північ. Також Ryanair припинила сполучення з Азорськими островами у Португалії та закрила базу у грецьких Салоніках.

На Криті скасували міжсезонні рейси до Іракліона та Ханії, скоротили сполучення і з Афінами. Очікується, що лише цієї зими ці зміни призведуть до вилучення з продажу ще 70 000 місць на цих напрямках.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ще торік Франція також втратила 25 маршрутів Ryanair та приблизно 750 000 місць – а рейси до Страсбурга та Бріва повністю скасували. Ще 20 маршрутів припинили курсувати у Брюсселі.

Зараз в Ryanair також кажуть, що пасажири зіштовхнуться з вищими цінами, якщо тиск на ціни на пальне продовжиться. Серед факторів, що сприяють підвищенню, вказали закриття Ормузької протоки та війну в Ірані.

Наразі ж авіакомпанія має певний захист за допомогою хеджування цін на паливо – це дозволяє авіакомпанії заздалегідь фіксувати ціни. Наразі й до березня 2027 року ціна зафіксована на рівні 67 доларів за барель. Але ринковою ціною Ryanair називає 140 доларів за барель.