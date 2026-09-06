В своем новом зимнем расписании Ryanair планирует сократить 2 миллиона мест. Кроме того, в авиакомпании предупредили пассажиров, что из-за высоких цен на авиационное топливо стоимость билетов также может вырасти уже следующим летом, пишет Express.

Почему в Ryanair могут повысить стоимость билетов?

Сокращение на 2 миллиона мест означает, что в течение следующего года Ryanair перевезет не 216, а 214 миллионов пассажиров. В то же время это поможет компании избежать убытков в размере 70–100 миллионов евро на топливе, что сейчас в авиакомпании считают невыгодным.

Сокращение также означает, что могут быть отменены до 13 000 рейсов – однако в Ryanair пока не сообщили, на какие именно маршруты это может повлиять. Ранее авиакомпания уже сократила пропускную способность на нескольких европейских направлениях, а теперь предупреждает, что если стоимость топлива останется высокой, избежать повышения цен на билеты не удастся.

Испания пострадала от сокращения рейсов больше всего: Ryanair приостановила рейсы в Виго, Вальядолид, Херес и Тенерифе-Север. Также Ryanair прекратила сообщение с Азорскими островами в Португалии и закрыла базу в греческих Салониках.

На Крите отменили межсезонные рейсы в Ираклион и Ханью, сократили сообщение и с Афинами. Ожидается, что только этой зимой эти изменения приведут к изъятию из продажи еще 70 000 мест на этих направлениях.

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Еще в прошлом году Франция также лишилась 25 маршрутов Ryanair и примерно 750 000 мест – а рейсы в Страсбург и Брив были полностью отменены. Еще 20 маршрутов прекратили курсировать в Брюсселе.

Сейчас в Ryanair также заявляют, что пассажиры столкнутся с более высокими ценами, если давление на цены на топливо продолжится. Среди факторов, способствующих росту цен, назвали закрытие Ормузского пролива и войну в Иране.

В настоящее время авиакомпания имеет определенную защиту благодаря хеджированию цен на топливо – это позволяет ей заранее фиксировать цены. На данный момент и до марта 2027 года цена зафиксирована на уровне 67 долларов за баррель. Однако рыночной ценой Ryanair называет 140 долларов за баррель.