"Потягне" далеко не кожен: у скільки обійдеться завести собаку в Німеччині

Українка Людмила Русіна живе у Німеччині вже 4 роки, але все ще дивується багатьом нюансам життя у країні. Зокрема, завести собаку там просто так не вийде – спершу потрібно приготувати солідну суму.

За словами української блогерки, для собак у Німеччині законів чи не більше, ніж для людей. Тож кожному, хто хоче завести собі домашнього улюбленця, спершу доведеться дізнатися про кілька правил, розповіла

Що потрібно для собаки у Німеччині?

Перше, що потрібно зробити після придбання собаки – це невідкладно його зареєструвати.

Не зареєстрували вчасно – штраф до 10 000 євро. Далі чип, і за нього потрібно заплатити приблизно 50 євро. У більшості земель він є обов'язковим, і якщо не чипувати собаку вчасно – теж 10 000 євро штрафу,

– розповіла українка.

Але на цьому витрати на домашнього улюбленця не завершуються, адже в Німеччині існує податок на собак. Розмір податку сильно залежить від міста та породи собаки. І, наприклад, мальтипу буде обходитися власникам у 120 євро щороку. А ось якщо родина вирішить завести й другого песика, податок стане ще вищим.

Українка розповіла про документи для песика у Німеччині: дивіться відео

Також існує страхування відповідальності. І попри те, що вимоги до нього відрізняються, в 7 з 16 земель воно є обов'язковим навіть для зовсім невеликих порід собак. Обходиться воно у 50 євро на рік.

Але це, я вважаю, правильно. Адже воно допоможе покрити збитки, якщо раптом домашній улюбленець їх заподіє,

– поділилася блогерка.

Але окрім цього потрібно оформити й певні документи. Якщо плануєте подорожувати з песиком за межі Німеччини, тварині знадобиться спеціальний паспорт. Попри те, що коштує він недорого – всього 30 – 50 євро – але весь пакет щеплень обійдеться ще у 300 – 400 євро.

Важливо Деяким собакам, залежно від федеральної землі, також потрібно пройти іспит на темперамент. Його обов'язковість залежить від федеральної землі, і особливо часто його вимагають, якщо цуценя важить понад 20 кілограмі, або ж має зріст понад 40 сантиметрів, пише A4ord.