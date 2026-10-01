Чи виїжджали українці масово за кордон у вересні: несподівана статистика від прикордонників

Пасажиропотік через кордон України у вересні дуже суттєво скоротився порівняно з серпнем. За цей час кордон перетнули приблизно 3,3 мільйона громадян, а у серпні цей показник становив 4,43 мільйона.

Про скорочення пасажиропотоку на кордоні повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише "Укрінформ". У вересні кількість перетинів на виїзд з України трохи переважала.

Чи виїжджають українці за кордон масово?

Андрій Демченко зауважив, що попри перевагу у кількості виїздів з України порівняно з в'їздами, це не означає, що українці масово їдуть.

У першу чергу це пов'язано з тим, що вересень люди, зокрема громадяни України, досить активно використовують, щоб провести час за межами України з метою відпочинку або вирішення своїх якихось інших питань,

– пояснив він.

Дуже схожа тенденція була й у вересні 2024 та 2025 років – тож перевага на виїзд у цей час для України не є новою. А найбільше перетинів перепадає на кордон з Польщею, це майже половина усього пасажиропотоку. Друге місце посідає кордон з Молдовою, а третє – з Румунією.

Окремо до вересневих показників увійшли численні перетини кордону паломниками-хасидами: вони приїздили до України для святкування єврейського Нового року. Загалом на святкування Рош га-Шана до Умані приїхали приблизно 50 000 паломників, і значна частина з них вже виїхали з України.

Але загальна статистика не свідчить про те, що у вересні різко збільшилася кількість виїздів – навпаки, порівняно з попереднім місяцем кількість перетинів кордону впала більш ніж на мільйон.

До слова, раніше ДПСУ повідомляла, що за перші 8 місяців 2026 року кордон України перетнули 25 мільйонів 121 тисяча громадян.