О сокращении пассажиропотока на границе сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет "Укринформ". В сентябре количество выездов из Украины немного превышало количество въездов.

Уезжают ли украинцы за границу массово?

Андрей Демченко отметил, что, несмотря на преобладание выездов из Украины по сравнению с въездами, это не означает, что украинцы массово уезжают.

В первую очередь это связано с тем, что сентябрь люди, в частности граждане Украины, достаточно активно используют, чтобы провести время за пределами Украины с целью отдыха или решения каких-то других вопросов,

– пояснил он.

Очень похожая тенденция наблюдалась и в сентябре 2024 и 2025 годов – поэтому преобладание выездов в это время для Украины не является чем-то новым. А больше всего пересечений приходится на границу с Польшей, это почти половина всего пассажиропотока. Второе место занимает граница с Молдовой, а третье – с Румынией.

Отдельно в сентябрьские показатели вошли многочисленные пересечения границы паломниками-хасидами: они приезжали в Украину для празднования еврейского Нового года. Всего на празднование Рош га-Шана в Умань приехали примерно 50 000 паломников, и значительная часть из них уже выехала из Украины.

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Однако общая статистика не свидетельствует о том, что в сентябре резко возросло количество выездов – напротив, по сравнению с предыдущим месяцем количество пересечений границы сократилось более чем на миллион.

К слову, ранее ГПСУ сообщала, что за первые 8 месяцев 2026 года границу Украины пересекли 25 миллионов 121 тысяча граждан.