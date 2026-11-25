За новими даними Британського агентства з питань безпеки здоров'я, 2026 року в Англії кількість смертей від спеки на 76% перевершила попередній антирекорд, що встановили у 2022.

Цьогоріч в Англії зареєстрували 5258 смертей, пов'язаних зі спекою – а це найвищий показник з моменту, коли почали вести облік у 2016 році, пише Sky News.

Що відомо про смертність від спеки в Англії?

Показник у 5258 смертей на 76% більший за попередній антирекорд 2022 року – тоді від причин, пов'язаних зі спекою, померли 2985 людей. Останні дані Агентства з охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) з'явилися після того, як попередня статистика Метеорологічного бюро показала: літо 2026 року стало найспекотнішим з 1884 року. А це перший рік, з якого взагалі доступні дані.

Протягом кількох місяців деякі частини Англії пережили кілька хвиль спеки. Перша з них трапилася наприкінці травня, а ось остання – в середині серпня. Наприкінці травня, наприклад, температура в К'ю-Гарденс у Лондоні сягнула піка в 35,1 градуса – а це історичний максимум за місяць.



В Англії цьогоріч смертність від спеки була найвищою / Фото Pexels

Кілька хвиль спеки з травня призвели до всихання зелених насаджень та ускладнили ситуацію з лісовими пожежами. Через них мільйонам людей також заборонили користуватися шлангами.

Але найбільшу кількість смертей, пов'язаних зі спекою, зафіксували у період з 21 по 28 червня 2026 року – його називають другим періодом спеки.