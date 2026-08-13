Сонячне затемнення паралізувало транспорт у європейському місті: виписано більше сотні штрафів

В середу ввечері сонячне затемнення призвело до перебоїв у дорожньому русі в Бремені – і навіть стало приводом до масштабної поліційної операції.

У четвер поліція повідомила, що біля популярного оглядового майданчика на півночі міста утворилися такі затори. що час від часу вони сягали навіть автомагістралі, пише Spiegel.

Чому у Бремені зупинився рух транспорту?

Через затори на автомагістралі поліція зафіксувала понад 110 порушень – і приблизно 80 з них стосувалися паркування на автомагістралі, або ж на швидкісній дорозі. Порушували правила місцеві та туристи через бажання побачити сонячне затемнення: у районі Валле його видно особливо добре.

Втім, місць для паркування виявилося набагато менше, ніж охочих подивитися на природне явище – тож люди паркувалися, де вдасться. Зрештою пошук місць призвів до масштабних заторів та великих перешкод у русі.

Вулиці були переповнені пішоходами, велосипедистами та автомобілями – і час від часу увесь рух повністю зупинявся.



Сонячне затемнення, фото ілюстративне / Фото Pexels

Де ще сонячне затемнення спричинило проблеми?

Дуже багато туристів для того, аби спостерігати за повним сонячним затемненням, вирушили до Іспанії. Ціни на готельні номери напередодні явища там, а також в Ісландії, зросли практично вдвічі – і навіть більше у містечках, де затемнення було видно особливо добре.

На головних дорогах країни зафіксували затори через наплив туристів.